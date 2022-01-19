Thêm vụ nghi bị bạo hành ở TP.HCM: 'Chị dâu tương lai' đánh đập em chồng dẫn đến đa chấn thương, lớn giọng đuổi ra khỏi nhà

Xã hội 19/01/2022 17:09

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang điều tra vụ việc một bé gái 9 tuổi nghi bị "chị dâu tương lai" bạo hành nhiều ngày trên địa bàn xã Thới Tam Thôn.

Theo nguồn tin từ VOV ngày 19/1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang điều tra vụ việc một bé gái 9 tuổi nghi bị "chị dâu tương lai" bạo hành nhiều ngày trên địa bàn xã Thới Tam Thôn.

Trước đó, ngày 12/1, người dân trình báo Công an xã Thới Tam Thôn về việc bé gái tên A. (9 tuổi, ngụ xã Thới Tam Thôn) có dấu hiệu bị bạo hành.

Vào cuộc điều tra, xác minh, công an được biết bé A. sống chung với anh trai tên L. (32 tuổi) và Lê Thị Y. (31 tuổi, vợ chưa cưới của L.) tại căn nhà ở xã Thới Tam Thôn.

Liên quan đến vụ việc, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, trong quá trình bé A. học bài tại nhà, Y. đã có hành động dùng tay đánh nhiều lần vào mặt bé. Hậu quả bé A. bị nhiều vết thương. Đánh xong, Y. đuổi bé A. ra khỏi nhà.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy bé A. nhiều lần bị Y. dùng tay đánh vào đầu, mặt và dùng cây đánh vào các bộ phận khác. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ bệnh án của bé A. với kết quả đa chấn thương.

Hiện công an đã khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera an ninh ghi lại cảnh bé A. bị chị dâu có dấu hiệu bạo hành khi nhiều lần đánh vào mặt bé.

 

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