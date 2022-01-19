Vụ bé gái bị đinh ghim vào sọ, nghi do bạo hành: Bố mẹ cháu đến với nhau nhờ mai mối, mẹ ruột sắp sinh con cho 'tình mới', gia đình từng mong cả 2 hàn gắn nhưng không thành

Xã hội 19/01/2022 11:43

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị đinh ghim vào hộp sọ, gia đình bên nội tiết lộ từng tha thiết mong muốn vợ chồng hàn gắn để nuôi các con nhưng L. không chịu, bởi "đã tìm được người khác tốt hơn chồng". Hiện, L. đang mang thai và sắp sinh con của nhân tình.

Liên quan đến vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị đinh ghim vào hộp sọ, nghi do bạo hành, chia sẻ với với Doanh nghiệp và Tiếp thị, tối 18/1, ông Đỗ Hữu Chức, 68 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, tức tốc lên Bệnh viện Xanh Pôn sau khi nghe được điện thoại báo cháu gái nguy kịch. 

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Hiện, cháu A. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh: Internet

Ông cho hay những lần trước cháu nhập viện, đều bỏ qua không muốn truy cứu. Tuy nhiên, lần này ông mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân bé A. hôn mê sau, có 9 dị vật nghi là đinh trên hộp sọ.

"Con bé mới có 3 tuổi mà bị tới 9 cái đinh đóng vào đầu là quá bất thường, không thể chấp nhận được. Dù sự việc có như nào tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ sự việc...", ông Chức bức xúc nói.

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Ông nội cháu A. - Ảnh: Báo Lao Động

Tối 18/1, trao đổi với báo Lao Động, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh, bác ruột của bé Đ.N.A cho biết: "Sau khi mẹ cháu A. bỏ đi, cháu A. cùng hai bé lớn ở với bố và ông nội. Đến khi toà xét xử ly hôn thì Luyến đón bé A. về theo xét xử của toà án".

Chị Huyền Anh cũng cho biết bé A. rất ngoan. Tuy nhiên khi mẹ cháu đón cháu đi, cháu đã xảy ra nhiều việc.

"Cháu ở với mẹ 3 tháng nhưng nhập viện 4 lần. Tôi cũng đã hỏi chuyện mẹ cháu bé, tuy nhiên mẹ cháu bé chối không làm hại cháu bé và cho rằng những vết thương trên người cháu bé là do cháu tự gây ra", chị Huyền Anh nói.

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Chị Huyền Anh rưng rưng nước mắt vì nhận tin cháu gái nguy kịch - Ảnh: Báo Lao Động

 

Cũng theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, anh Đỗ Văn Tr. và chị Nguyễn Thị L. (bố mẹ cháu A.) đã lập gia đình được hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, mà do mai mối. Do anh Tr. không được nhanh nhẹn nên chị L. cáng đáng trụ cột gia đình. Cả hai sinh được 3 người con. 

Chị Huyền Anh nói, về nhà chồng, L. rất lễ phép và chịu khó. Dù hoàn cảnh khó khăn, L. vẫn cố gắng dành dụm tiền chăm sóc các con một cách tốt nhất. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình không được hạnh phúc. 

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9 dị vật được cho là đinh ghim trong hộp sọ của bé gái - Ảnh: Người Lao Động

Tháng 2/2021, L. bỏ đi, để các con lại cho ông bà nuôi. Ba tháng sau, L. quay về đón con, hai người li hôn. Hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, bé út là Ngọc A. sống với mẹ. 

Gia đình bên nội tha thiết mong muốn vợ chồng hàn gắn để nuôi các con nhưng L. không chịu, bởi "đã tìm được người khác tốt hơn chồng". Hiện, L. đang mang thai và sắp sinh con của nhân tình.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vụ bé gái nhập viện với 9 dị vật trong hộp sọ nghi bị bạo hành: Tỷ lệ tử vong cao, bố mẹ đã ly dị

Vụ bé gái nhập viện với 9 dị vật trong hộp sọ nghi bị bạo hành: Tỷ lệ tử vong cao, bố mẹ đã ly dị

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, sau khi Bệnh viện Xanh Pôn tiến hành chụp cắt lớp thì có 9 vật thể giống đinh ghim trong sọ bệnh nhi, tỉ lệ tử vong rất cao.

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