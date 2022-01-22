TP.HCM: Phát hiện cơ sở ngâm 8 tấn ngó sen trong hóa chất để bán ra thị trường

Xã hội 22/01/2022 08:27

Thời điểm kiểm tra có 13 công nhân đang đổ đống ngó sen trên nền xi măng để sơ chế. Công an phát hiện hơn 20 thùng nhựa lớn đang ngâm ngó sen với hóa chất, ước tính khoảng 8 tấn cùng nhiều can nhựa không có nhãn mác và không có thời hạn sử dụng.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, tối 21/1, Phòng cảnh sát môi trường Công an TP.HCM kiểm tra hộ kinh doanh trên đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP.HCM) do ông Nguyễn Bá Th. (49 tuổi) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra có 13 công nhân đang đổ đống ngó sen trên nền xi măng để sơ chế. Công an phát hiện hơn 20 thùng nhựa lớn đang ngâm ngó sen với hóa chất, ước tính khoảng 8 tấn cùng nhiều can nhựa không có nhãn mác và không có thời hạn sử dụng.

Bên trong các can chứa hóa chất dạng lỏng; nhiều bao hóa chất dạng bột không được sử dụng trong chế biến thực phẩm.

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Các công nhân chế biến ngó sen trước khi ngâm - Ảnh: Vnexpress

Liên quan đến vụ việc trên, Vnexpress thông tin, vợ ông Th. thừa nhận ngâm ngó sen với hóa chất để làm trắng, đẹp, thu hút người tiêu dùng. Mỗi ngày, cơ sở cung cấp ra thị trường nhiều tấn hàng, chủ yếu bán cho các tiểu thương ở chợ Hóc Môn và Thủ Đức.

Lực lượng chức năng lập biên bản hộ kinh doanh này về hành vi sử dụng phụ gia hóa chất không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm. Toàn bộ ngó sen, hóa chất bị tạm giữ để lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

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Từ khóa:   thực phẩm bẩn ngâm hóa chất ngó sen

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