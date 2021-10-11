Cho nam sinh điển trai thuê phòng, chủ trọ Thái Nguyên "tức điên" khi thấy căn phòng ngập rác siêu bẩn

Xã hội 11/10/2021 15:24

Căn phòng không khác nào bãi rác của nam sinh viên khiến nhiều người kinh hãi khi xem.

Mới đây, trên mạng xã hội các diễn đàn đăng tải đoạn clip về căn phòng ngập rác siêu bẩn ở Thái Nguyên. Trong clip, căn phòng trọ chỉ toàn rác là rác với đủ các thể loại chai lọ, túi nilong, vỏ mì tôm, hộp bánh kẹo, thuốc lá... được rải từ sàn nhà, trong gầm giường rồi chất cả đống trên giường.

Cho nam sinh điển trai thuê phòng, chủ trọ Thái Nguyên 'tức điên' khi thấy căn phòng ngập rác siêu bẩn - Ảnh 1

Đây là căn phòng của một nam sinh thuê trọ ở Thái Nguyên. Do về quê tránh dịch lâu ngày, khi chủ trọ mở cửa kiểm tra mới kinh hãi phát hiện căn phòng chứa ngập rác.

Clip căn phòng trọ ngập rác thải khiến nhiều người kinh sợ.

Theo những gì chủ nhà trọ chia sẻ, nam sinh thuê căn phòng này ngoại hình khá đẹp trai, sống một mình và trầm tính. Ngoài ra, nam sinh này khá ngoan, không tụ tập bạn bè hay gây ồn ào cho người khác. 

Vì căn phòng quá nhiều rác sau đó chủ trọ phải nhờ người thu mua ve chai tới thu dọn. Sau khi nhặt hết ve chai, rác thu được từ căn phòng "sương sương" 5 bao tải.

Trước nam sinh này, một chủ trọ cũng ở Thái Nguyên chia sẻ clip ghi lại hình ảnh căn phòng toàn rác là rác khi cho một nữ sinh viên thuê ở.

Một căn phòng tương tự khác nhưng cho nữ sinh thuê.

"Đây là 'của để dành' của một bạn nữ sinh năm 1995 và chưa chồng ạ. 2 tháng rồi bạn ý không về nên mình mở cửa phòng xem sao và đây là kết quả. Choáng quá không biết bắt đầu từ đâu. Và mất nguyên ngày chủ nhật của vợ chồng mình luôn.

Bạn ý ở nhà mình hơn 3 năm rồi. Người ưa nhìn, ngoan và lễ phép lắm. Tiền phòng lúc nào cũng đóng đầy đủ, đúng hạn, tiền điện thì tháng nào cũng trên dưới 100Kw. Chưa thấy bạn ý đưa bạn trai về phòng bao giờ còn trên người lúc nào cũng nức mùi nước hoa.

Mẹ chồng mình rất quý bạn ý. Và đây là điều bất ngờ", chủ trọ bức xúc viết.

Vào tháng 10 vừa qua, một chủ trọ chia sẻ câu chuyện bị khách trọ "bùng" 3 tháng tiền nhà. Sau khi kiểm tra mới phát hiện một căn phòng ngập trong rác khiến nhiều người phải kinh sợ.

Cho nam sinh điển trai thuê phòng, chủ trọ Thái Nguyên 'tức điên' khi thấy căn phòng ngập rác siêu bẩn - Ảnh 2

Cụ thể câu chuyện cô gái chia sẻ như sau:

"Vâng lại là em, con bé tháng trước đã lên đây hỏi các bác xem khách trọ nợ tiền 2 tháng chưa trả thì phải làm thế nào? Dịch dã khó khăn nên em cũng đã thương lượng với phòng 501 đấy là em sẽ giảm tiền nhà mỗi tháng 1 triệu, và chưa đòi luôn.

Đợi sang tháng này vãn dịch rồi công việc mọi người quay lại bình thường thì nhà đó đóng cho em 3 tháng một thể cũng được.

Vậy mà hôm qua mùng 5 đầu tháng em sang thì đã thấy vườn không nhà trống luôn rồi. Cửa phòng không khóa, em đẩy cửa vào thì thấy hai vợ chồng với đứa con nhỏ đã dọn hết đồ cá nhân đi.

Để lại rác la liệt từ nhà vệ sinh ra đến bàn bếp. Em gọi điện ngay lập tức thì thuê bao… Hỏi các phòng bên thì bảo họ đã chuyển đi từ cuối tháng rồi.

Tiền nhà 3 tháng (đã được em hứa giảm mỗi tháng 1 triệu) + tiền điện nước sinh hoạt các kiểu là khoản tiền không hề nhỏ. Lúc thuê nhà em bắt cọc có 800 nghìn đồng. Nhưng việc điên tiết nhất là cái ý thức tồi. Không nói năng 1 lời, để lại một bãi chiến trường cho em với lão chồng dọn trong ấm ức, bực mình.

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