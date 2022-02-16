Vụ 2 vợ chồng bị hàng xóm bắn khi đang xây tường rào: Người vợ bị đạn găm vào não, đang thở máy

Xã hội 16/02/2022 14:59

Sau khi bị hàng xóm dùng súng bắn, người chồng tử vong tại chỗ, còn người vợ được đưa đi cấp cứu. Bà Đ. bị viên đạn bắn vào thái dương xuyên qua hộp sọ, găm vào não, đã được phẫu thuật và chưa tiên lượng được sức khỏe.

Theo thông tin trên Người Lao Động, ngày 15/2, tại xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) đã xảy ra vụ việc nghiêm trọng do súng bắn. Theo đó, vào khoảng gần 10 giờ sáng,  tại xóm Mủng (xã Dân Tiến), vợ chồng ông Lê Văn T. (51 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Đ. đang xây dựng tường rào cho con trai thì bị hàng xóm là Lê Văn Hữu đứng từ tầng 2 của nhà mình, dùng súng bắn. 

Vụ 2 vợ chồng bị hàng xóm bắn khi đang xây tường rào: Người vợ bị đạn găm vào não, đang thở máy - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi bắn thương vong 2 vợ chồng hàng xóm, Lê Văn Hữu cũng đã dùng súng để tự sát. Hậu quả là Hữu và ông Lê Văn T. tử vong, còn bà Phạm Thị Đ. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Dẫn tin từ Doanh Nghiệp và Tiếp thị, ông Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngày 16/2 đã thông tin về tình hình sức khỏe của bà Đ. Theo đó, sau khi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, qua thăm khám, các bác sĩ thấy có một viên đạn bắn vào thái dương xuyên qua hộp sọ và găm vào não.

Vụ 2 vợ chồng bị hàng xóm bắn khi đang xây tường rào: Người vợ bị đạn găm vào não, đang thở máy - Ảnh 2
Bà Đ. thấy chồng bị bắn chạy tới thì bị bắn gục tại chỗ - Ảnh chụp màn hình

Bà Đ. hiện đã được tiến hành mổ cấp cứu lấy viên đạn ra ngoài. Viên đạn giống với đạn của súng quân dụng. Sau khi mổ, bệnh nhân vẫn phải thở bằng máy, hiện đang phải chờ hết thuốc gây mê thì mới tiên lượng được tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Cũng trong trưa nay 16/2, gia đình, người thân đã tổ chức lễ tang cho ông Lê Văn T. Chiều nay, gia đình sẽ làm thủ tục chôn cất nạn nhân. Trong sáng cùng ngày, tang lễ của nghi phạm Lê Văn Hữu cũng đã được diễn ra.

Vụ 2 vợ chồng bị hàng xóm bắn khi đang xây tường rào: Người vợ bị đạn găm vào não, đang thở máy - Ảnh 3
 

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, liên quan đến nguyên nhân vụ việc, theo cơ quan công an, giữa Lê Văn Hữu và những người liên quan có phát sinh mâu thuẫn cá nhân trong việc vay nợ tiền nên dẫn tới vụ nổ súng nói trên.

 

 

Vụ đôi vợ chồng hàng xóm bị bắn khi đang xây tường rào: Nguyên nhân đến từ mâu thuẫn tiền bạc

Vụ đôi vợ chồng hàng xóm bị bắn khi đang xây tường rào: Nguyên nhân đến từ mâu thuẫn tiền bạc

Trong lúc vợ chồng ông Lê Văn T. (Thái Nguyên) đang xây tường rào cho con trai thì Lê Văn Hữu (SN 1981) bất ngờ đứng từ tầng 2 dùng súng bắn vào 2 vợ chồng rồi tự sát.

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