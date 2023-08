Vụ nổ súng ở Thái Nguyên: Tiết lộ tình trạng sức khỏe của người vợ bị đạn xuyên thái dương

Theo bác sĩ Dũng, khi bà Đoàn được nhập viện, phía bệnh viện xác định đây là trường hợp đặc biệt và áp dụng ngay quy trình "báo động đỏ" để cứu chữa nạn nhân. Cụ thể, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã huy động các khoa Cấp cứu, Phẫu thuật thần kinh và khoa Huyết học truyền máu cùng hội chẩn, vừa phẫu thuật xử lý vết thương, vừa hồi sức, vừa truyền máu cho bà Đoàn vì số lượng máu chảy qua vết do thương hỏa khí gây ra là rất lớn.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, liên quan đến Phạm Thị Đoàn - nạn nhân thứ hai trong vụ bị sát hại trong vụ nổ súng ở Thái Nguyên bởi hàng xóm do mâu thuẫn chuyện vay nợ tiền bạc, bác sĩ Đặng Quang Dũng - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hiện là người trực tiếp điều trị cho bà Đoàn. Vị bác sĩ cho biết: "Người này bị bắn vào đầu, đạn xuyên qua thái dương và vẫn chưa tỉnh lại".

Viên đạn do Lê Văn Hữu bắn vào đầu của bà Đoàn làm vỡ lớp xương thái dương, cắm vào trong tổ chức não 3 - 5cm. Dù tình trạng sức khoẻ đã tốt hơn so với lúc mới vào viện nhưng do tổn thương não nặng nên có khả năng để lại di chứng nặng nề cho bệnh nhân.

Camera an ninh ghi lại vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện trường của vụ việc thương tâm ở Thái Nguyên - Ảnh: Thanh niên

Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 9 giờ 50 ngày 15.2, trong lúc ông Lê Văn Tới (51 tuổi) và bà Phạm Thị Đoàn (51 tuổi, vợ ông Tới, cùng trú xóm Tân Tiến) đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh Lê Văn Vinh (30 tuổi, trú xóm Tân Tiến) thì bị Lê Văn Hữu (41 tuổi, trú xóm Tân Tiến) đứng trên tầng 2 nhà Hữu dùng súng bắn.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Tới tử vong tại chỗ, bà Đoàn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên. Sau khi bắn vợ chồng ông Tới, Hữu dùng súng tử tự.