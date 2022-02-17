Vụ nổ súng ở Thái Nguyên: Tiết lộ tình trạng sức khỏe của người vợ bị đạn xuyên thái dương

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa thông tin tình trạng sức khỏe của bà Phạm Thị Đoàn - nạn nhân thứ hai trong vụ bị sát hại bằng súng ở Thái Nguyên bởi hàng xóm do mâu thuẫn chuyện vay nợ tiền bạc.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, liên quan đến Phạm Thị Đoàn - nạn nhân thứ hai trong vụ bị sát hại trong vụ nổ súng ở Thái Nguyên bởi hàng xóm do mâu thuẫn chuyện vay nợ tiền bạc, bác sĩ Đặng Quang Dũng - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hiện là người trực tiếp điều trị cho bà Đoàn. Vị bác sĩ cho biết: "Người này bị bắn vào đầu, đạn xuyên qua thái dương và vẫn chưa tỉnh lại". Theo bác sĩ Dũng, khi bà Đoàn được nhập viện, phía bệnh viện xác định đây là trường hợp đặc biệt và áp dụng ngay quy trình "báo động đỏ" để cứu chữa nạn nhân. Cụ thể, bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã huy động các khoa Cấp cứu, Phẫu thuật thần kinh và khoa Huyết học truyền máu cùng hội chẩn, vừa phẫu thuật xử lý vết thương, vừa hồi sức, vừa truyền máu cho bà Đoàn vì số lượng máu chảy qua vết do thương hỏa khí gây ra là rất lớn.

Tại thời điểm nhập viện, bà Đoàn đang trong tình trạng hôn mê với một vết thương ở vùng thái dương, có tổn thương não. Sau khi tiến hành hồi sức cho bệnh nhân ngay tại khoa Cấp cứu, bà Đoàn được y bác sĩ chuyển thẳng lên phòng mổ, phẫu thuật lấy viên đạn ra. Nạn nhân vụ nổ súng ở Thái Nguyên bị đạn xuyên thái dương hiện vẫn đang hôn mê - Ảnh: Vietnamnet Bên cạnh đó, bác sĩ Dũng chia sẻ thêm: "Bệnh nhân vẫn rất yếu, đang phải sử dụng máy thở và sử dụng thuốc trợ tim. Bệnh nhân vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh. Phía bệnh viện đang nỗ lực làm sao để bảo vệ tổ chức não cho bệnh nhân. Khoảng 2 - 3 ngày nữa, chúng tôi sẽ có tiên lượng chính xác hơn về trường hợp này".

Viên đạn do Lê Văn Hữu bắn vào đầu của bà Đoàn làm vỡ lớp xương thái dương, cắm vào trong tổ chức não 3 - 5cm. Dù tình trạng sức khoẻ đã tốt hơn so với lúc mới vào viện nhưng do tổn thương não nặng nên có khả năng để lại di chứng nặng nề cho bệnh nhân. Camera an ninh ghi lại vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình Hiện trường của vụ việc thương tâm ở Thái Nguyên - Ảnh: Thanh niên Trước đó, báo Thanh niên đưa tin, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 9 giờ 50 ngày 15.2, trong lúc ông Lê Văn Tới (51 tuổi) và bà Phạm Thị Đoàn (51 tuổi, vợ ông Tới, cùng trú xóm Tân Tiến) đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh Lê Văn Vinh (30 tuổi, trú xóm Tân Tiến) thì bị Lê Văn Hữu (41 tuổi, trú xóm Tân Tiến) đứng trên tầng 2 nhà Hữu dùng súng bắn. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Tới tử vong tại chỗ, bà Đoàn bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên. Sau khi bắn vợ chồng ông Tới, Hữu dùng súng tử tự.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-no-sung-o-thai-nguyen-tiet-lo-tinh-trang-suc-khoe-cua-nguoi-vo-bi-dan-xuyen-thai-duong-450540.html