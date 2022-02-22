Bình Dương: Cha gào khóc thương tâm bên thi thể con trai tử vong trên đường đi học về do tai nạn

Xã hội 22/02/2022 15:39

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên địa bàn. Được biết, nạn nhân là một sinh viên năm nhất, đang trên đường đi học về thì gặp chuyện chẳng lành.

Theo báo Công an TP.HCM, trưa ngày 22/2, công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một nam sinh tử vong ở ngã tư Bình Trị.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo đó, khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, chiếc xe tải chạy trên đường Bùi Thị Xuân hướng từ đường Nguyễn Thị Tươi ra đường Nguyễn Thị Minh Khai. Khi tới giao lộ với đường Nguyễn Thị Minh Khai (ngã tư Bình Trị, thuộc phường Tân Bình, TP.Dĩ An), nam tài xế cho xe rẽ phải để về hướng Mỹ Phước Tân Vạn.

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Công an khám nghiệp hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ

Khi đang ôm cua thì xảy ra va chạm với xe máy do anh T.V.D. (19 tuổi, quê Hải Dương, HKTT: phường Tân Bình, TP Dĩ An) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Va chạm làm cho nam sinh cùng chiếc xe máy ngã xuống đường, bị xe tải cuốn vào gầm rồi ủi về trước một đoạn. Hậu quả tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Thi thể nằm dưới gầm xe tải.

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Người cha của nam sinh đến hiện trường khóc thương con - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Theo Pháp luật và Bạn đọc, nhận được thông tin, người cha đến hiện trường gào khóc thương con. Được biết D. là sinh viên năm nhất của một trường Đại học ở Bình Dương, trên đường đi học về thì bị tai nạn thương tâm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng TP. Dĩ An điều tra.

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Từ khóa:   Bình Dương tai nạn va chạm xe máy và xe tải

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