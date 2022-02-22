Mới đây, hiệu trưởng trường nơi nữ sinh lớp 10 trong vụ nhảy lầu tự tử đang theo học đã có những chia sẻ về tình trạng hiện tại của em.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử, theo Zing News đưa tin sáng ngày 22/2, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TP.HCM, nơi nữ sinh đang theo học) cho biết, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A10 đã đi theo, túc trực bên nữ sinh nhảy lầu cùng bà nội của em. Phó hiệu trưởng cũng liên tục tới thăm, hỏi han. Được biết, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán nữ sinh có nguy cơ bị xuất huyết não, gãy tay phải, chỉ định uống thuốc tan máu bầm và theo dõi sát sao. Trong ngày hôm nay, nữ sinh vẫn có phản xạ với các điều kiện xung quanh.

"Thấy học sinh rơi xuống, tôi và một số thầy ngay lập tức chạy lại đỡ, cố định em trên cáng cứu thương. Một số giáo viên khác ra đường gọi taxi để đưa em đi bệnh viện. Quá trình đó chỉ trong vòng vài phút, chúng tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể" - hiệu trưởng cho hay. Trường TPPT Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: Internet Theo các bạn cùng lớp, đang giờ chơi, nữ sinh đi từ trong lớp ra hành lang, nói "nhảy lầu đây" và nhào ra khỏi lan can. Nữ sinh nhảy từ lầu 3 rơi xuống mái hiên của lầu 1, sau đó tiếp tục rơi xuống đất.

Sau khi đưa học sinh đi cấp cứu, hiệu trưởng, giáo viên đã lên lớp 10A10 và một số lớp xung quanh để trấn an học sinh vì nhiều em rất hoảng loạn khi chứng kiến vụ việc. Buổi chiều, nhà trường đã cho kiểm tra các khung cửa sổ, hành lang, lan can. Nhà trường dự kiến nâng lan can cao qua đầu người để đảm bảo an toàn dù thực tế đã gần ngang ngực người lớn. Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, hồ sơ của nữ sinh này cho thấy, 4 năm THCS em là học sinh giỏi. Cuối học kỳ I vừa qua em này cũng đạt học lực giỏi với điểm tổng kết 8,4 và hạnh kiểm tốt. Tuy nhiên, về hoàn cảnh, được biết, nữ sinh sống chung với bà nội từ nhỏ. Do vậy em đã có những chia sẻ với bà, bà em đã chia sẻ rằng từ hồi cấp 2 em nói mình bị trầm cảm. Đôi lúc em nói những câu chữ thiếu kiềm chế cảm xúc, tuy nhiên bà chỉ nghĩ em buồn nên nói vậy. Trước đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, vào lúc 8h35 phút ngày 21/2, trong giờ ra chơi của các khối lớp bỗng mọi người nghe thấy tiếng động lớn ngoài sân trường. Ngay sau đó, nhân viên y tế của trường đã tiến hành sơ cứu cho em N. và đưa em đi bệnh viện 115. Gia đình đã chuyển em qua Bệnh viện Chợ Rẫy.Hiện tại, em N. đang được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đang đợi kết quả từ bệnh viện.

Nữ sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử ở TP.HCM: 4 năm liền học sinh giỏi, điểm tổng kết là 8,4 Một học sinh nữ Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Quận 4, TP.HCM, đã nhảy lầu trong buổi học vào sáng ngày 21/2. Theo chia sẻ từ phía nhà trường, nữ sinh này có học lực giỏi liên tục trong nhiều năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-trang-suc-khoe-cua-nu-sinh-lop-10-va-cau-noi-lanh-nguoi-voi-ban-truoc-khi-nhay-lau-tu-tu-451457.html