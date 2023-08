Sau khi đưa học sinh đi cấp cứu, hiệu trưởng, giáo viên đã lên lớp 10A10 và một số lớp xung quanh để trấn an học sinh vì nhiều em rất hoảng loạn khi chứng kiến vụ việc. Buổi chiều, nhà trường đã cho kiểm tra các khung cửa sổ, hành lang, lan can. Nhà trường dự kiến nâng lan can cao qua đầu người để đảm bảo an toàn dù thực tế đã gần ngang ngực người lớn.

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, hồ sơ của nữ sinh này cho thấy, 4 năm THCS em là học sinh giỏi. Cuối học kỳ I vừa qua em này cũng đạt học lực giỏi với điểm tổng kết 8,4 và hạnh kiểm tốt.

Tuy nhiên, về hoàn cảnh, được biết, nữ sinh sống chung với bà nội từ nhỏ. Do vậy em đã có những chia sẻ với bà, bà em đã chia sẻ rằng từ hồi cấp 2 em nói mình bị trầm cảm. Đôi lúc em nói những câu chữ thiếu kiềm chế cảm xúc, tuy nhiên bà chỉ nghĩ em buồn nên nói vậy.

Trước đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, vào lúc 8h35 phút ngày 21/2, trong giờ ra chơi của các khối lớp bỗng mọi người nghe thấy tiếng động lớn ngoài sân trường. Ngay sau đó, nhân viên y tế của trường đã tiến hành sơ cứu cho em N. và đưa em đi bệnh viện 115. Gia đình đã chuyển em qua Bệnh viện Chợ Rẫy.Hiện tại, em N. đang được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đang đợi kết quả từ bệnh viện.