Hàn Quốc: Cưỡng hiếp ông cụ 90 tuổi không thành, người đàn ông trung niên bị phát hiện ra đã từng phạm tội tình dục trong quá khứ với nữ sinh cấp hai

Xã hội 22/02/2022 11:04

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã cố gắng tấn công tình dục một người đàn ông lớn tuổi và được xác định là nghi phạm trong một vụ án tội phạm tình dục khác. 

Vào ngày 21/2, đài SBS đã phát hành một bản tin độc quyền về một người đàn ông A đã bỏ trốn sau khi cố gắng tấn công tình dục một người đàn ông lớn tuổi tại một ngôi nhà ở Wonju, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

Hàn Quốc: Cưỡng hiếp ông cụ 90 tuổi không thành, người đàn ông trung niên bị phát hiện ra đã từng phạm tội tình dục trong quá khứ với nữ sinh cấp hai - Ảnh 1
Hàn Quốc: Cưỡng hiếp ông cụ 90 tuổi không thành, người đàn ông trung niên bị phát hiện ra đã từng phạm tội tình dục trong quá khứ với nữ sinh cấp hai - Ảnh 2

Theo báo cáo, A đã đột nhập vào nhà của nạn nhân B vào tháng 11 năm ngoái. Anh ta đã cố gắng cưỡng hiếp B, nhưng bị phát hiện bởi hàng xóm và anh ta đã bỏ chạy. 

Cảnh sát đã bắt giữ anh A trong vòng vài tháng sau khi vụ việc xảy ra. Phân tích ADN cho thấy kết quả giống hệt nghi phạm trong vụ án tấn công tình dục một nữ sinh trung học chưa được giải quyết 13 năm trước. 

Hàn Quốc: Cưỡng hiếp ông cụ 90 tuổi không thành, người đàn ông trung niên bị phát hiện ra đã từng phạm tội tình dục trong quá khứ với nữ sinh cấp hai - Ảnh 3
Hàn Quốc: Cưỡng hiếp ông cụ 90 tuổi không thành, người đàn ông trung niên bị phát hiện ra đã từng phạm tội tình dục trong quá khứ với nữ sinh cấp hai - Ảnh 4

Vụ án chưa được giải quyết đó đã xảy ra vào tháng 6/2009, ở Yongin, tỉnh Gyeonggi. A đã theo dõi nạn nhân C, lúc đó là mới chỉ là một nữ sinh cấp hai, đột nhập trái phép vào nhà cô và thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Tuy nhiên, cảnh sát lúc đó không bắt được hung thủ nên vụ việc này đã được xếp vào một vụ án chưa được giải quyết.  

Dựa trên phân tích ADN và các bằng chứng tình tiết, cảnh sát dự kiến ​​kết luận A là thủ phạm trong cả hai vụ án. 

Hàn Quốc: Cưỡng hiếp ông cụ 90 tuổi không thành, người đàn ông trung niên bị phát hiện ra đã từng phạm tội tình dục trong quá khứ với nữ sinh cấp hai - Ảnh 5

Trong lúc cảnh sát còn thu thập thêm bằng chứng để xác minh, nạn nhân là nữ sinh năm đó đã làm đơn xin lệnh bắt tạm giam đối với ông A.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, anh A vẫn tiếp tục phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc.

Theo Dispatch

Hàn Quốc: Giảm án cho người cha cố gắng ném con trai mới 1 tháng tuổi ra ngoài cửa sổ

Hàn Quốc: Giảm án cho người cha cố gắng ném con trai mới 1 tháng tuổi ra ngoài cửa sổ

Tòa án xét xử lần 2 đã giảm án cho người cha 40 tuổi bị kết án tù tại phiên tòa sơ thẩm vì nghi ngờ ngược đãi con trai 1 tháng tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   bắt cóc và cưỡng hiếp Chuyện xã hội tội phạm bị truy nã

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số