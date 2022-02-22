Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã cố gắng tấn công tình dục một người đàn ông lớn tuổi và được xác định là nghi phạm trong một vụ án tội phạm tình dục khác.

Vào ngày 21/2, đài SBS đã phát hành một bản tin độc quyền về một người đàn ông A đã bỏ trốn sau khi cố gắng tấn công tình dục một người đàn ông lớn tuổi tại một ngôi nhà ở Wonju, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc Theo báo cáo, A đã đột nhập vào nhà của nạn nhân B vào tháng 11 năm ngoái. Anh ta đã cố gắng cưỡng hiếp B, nhưng bị phát hiện bởi hàng xóm và anh ta đã bỏ chạy.

Cảnh sát đã bắt giữ anh A trong vòng vài tháng sau khi vụ việc xảy ra. Phân tích ADN cho thấy kết quả giống hệt nghi phạm trong vụ án tấn công tình dục một nữ sinh trung học chưa được giải quyết 13 năm trước. Vụ án chưa được giải quyết đó đã xảy ra vào tháng 6/2009, ở Yongin, tỉnh Gyeonggi. A đã theo dõi nạn nhân C, lúc đó là mới chỉ là một nữ sinh cấp hai, đột nhập trái phép vào nhà cô và thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Tuy nhiên, cảnh sát lúc đó không bắt được hung thủ nên vụ việc này đã được xếp vào một vụ án chưa được giải quyết.

Dựa trên phân tích ADN và các bằng chứng tình tiết, cảnh sát dự kiến ​​kết luận A là thủ phạm trong cả hai vụ án. Trong lúc cảnh sát còn thu thập thêm bằng chứng để xác minh, nạn nhân là nữ sinh năm đó đã làm đơn xin lệnh bắt tạm giam đối với ông A. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, anh A vẫn tiếp tục phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc. Theo Dispatch

Hàn Quốc: Giảm án cho người cha cố gắng ném con trai mới 1 tháng tuổi ra ngoài cửa sổ Tòa án xét xử lần 2 đã giảm án cho người cha 40 tuổi bị kết án tù tại phiên tòa sơ thẩm vì nghi ngờ ngược đãi con trai 1 tháng tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/han-quoc-cuong-hiep-ong-cu-90-tuoi-khong-thanh-nguoi-dan-ong-trung-nien-bi-phat-hien-ra-da-tung-pham-toi-tinh-duc-trong-qua-khu-voi-nu-sinh-cap-hai-451396.html