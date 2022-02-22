Vụ cướp táo tợn ngay trong KTX đại học được lan truyền khiến nhiều sinh viên hoang mang, tuy nhiên, ban quản lý KTX sau đó không liên lạc được với nam sinh bị cướp, chưa biết em này là ai và ở phòng nào.

Tối ngày 21/2, trên các diễn đàn MXH truyền tay nhau đoạn video một nam sinh được cho là tìm thấy sau khi bị cướp tài sản ở tòa nhà B04, ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Theo nội dung trong đoạn clip chia sẻ, nam sinh được các bạn sinh viên khác phát hiện sau cánh cửa ở lối thoát hiểm của tòa nhà B04, thuộc khu B của ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, trong tình trạng bị trói hai tay. Sau khi được mọi người xung quanh và bảo vệ cắt dây trói ở tay, nam sinh này kể lại việc mình vừa bị cướp: "Con không nhớ mặt, con vừa đi bộ và bước ra lầu 2 là bị bịt miệng lại rồi bị lôi vào trong cầu thang thoát hiểm. Nó giật ba lô của con, con vừa la lên là nó lấy của con cái điện thoại thôi, ví thì còn", nam sinh viên nói với bảo vệ trong video.

Đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn sinh viên, ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM. Nhiều sinh viên tỏ ra hoang mang, lo lắng về sự an toàn của ký túc xá. Video nam sinh viên bị cướp đồ ngay trong KTX thu hút sự chú ý trên MXH. (Ảnh: chụp màn hình) Dẫn tin từ Zing News, một sinh viên ở tầng 4, tòa B04, cho biết khoảng 20h có nghe tiếng gõ cửa ở lối thoát hiểm. Nhưng sinh viên này không quan tâm vì nghĩ là tiếng ở các phòng xung quanh nên đã trở về phòng. Sau khi biết tòa nhà của mình xảy ra vụ cướp, sinh viên này hoảng sợ nhiều hơn vì hiện trường phát hiện một con dao nhỏ.

Chia sẻ trên Zing News ông Lại Thế Tuân - Trưởng phòng Tổng hợp, Trung tâm Quản lý Ký túc xá, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh, ban quản lý ký túc xá đang làm việc, xác minh nội dung video có thật hay không, không ngoại trừ khả năng sinh viên trêu đùa. Bảo vệ toà nhà phát hiện, giải cứu nam sịnh. (Ảnh cắt từ clip) Ông Nguyễn Hữu Thủy - Trưởng nhà B04, cũng cho biết khi nhận được thông tin ông đã hỏi bảo vệ và đi tìm các sinh viên trong video để xác minh. Tuy nhiên, nam sinh được cho là bị cướp, tấn công trong video đã đi khỏi. Các sinh viên có mặt ở khu vực này cũng không biết nam sinh đi đâu. Hiện, trưởng nhà chưa biết em này là ai, ở phòng nào. Hiện vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-nam-sinh-bi-cuop-troi-tay-bit-mieng-ngay-trong-ktx-dh-quoc-gia-tphcm-hien-truong-co-con-dao-nho-451385.html