Đang đứng dừng đèn đỏ tại giao lộ quận 11, nhiều xe máy bất ngờ bị một xe ô tô 7 chỗ lao từ phía sau tới húc văng.

Dẫn từ Thanh Niên, khoảng hơn 21h ngày 21/2, một nam tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển xe ôtô Huyndai 7 chỗ chạy trên đường Lý Thường Kiệt, phường 15, hướng về Đại học Y dược TP HCM. Khi đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Lữ Gia, chiếc xe ôtô bất ngờ lao vào nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin từ VnExpress, vụ tai nạn khiến nhiều xe bị húc văng, có xe bị kẹt dưới gầm ô tô. Cú tông mạnh khiến 5 người bị thương trong đó hai người chấn thương nặng đưa vào bệnh viện. Ghi nhận tại hiện trường sau vụ tai nạn, ba xe máy bị cuốn vào gầm, một xe nằm trước mũi ôtô. Nhiều mảnh vỡ, mũ bảo hiểm, giày dép của nạn nhân văng ra đường.

Một trong những nạn nhân bị tông nhưng may mắn bị nhẹ chỉ trầy chân, cho biết xe 7 chỗ lao từ đằng sau với vận tốc cao. "Ngoài tôi và bạn, một số người khác bị thương nhẹ. Xe máy của họ bị trầy xước nên sau tai nạn đã rời đi", chị nói với VnExpress.

Cảnh sát tìm cách di dời ôtô để kéo xe máy ra ngoài. (Ảnh: VnExpess)

Nhận tin báo vụ ô tô tông xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp cùng cơ quan chức năng Q.11 có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Lực lượng chức năng cũng tiến hành đo nồng độ đối với tài xế ô tô. Đến 22 giờ cùng ngày (21/2), hiện trường vụ tai nạn được cơ quan chức năng giải quyết.

Hiện trường đau lòng vụ xe ô tô lao vào quán ven đường: Người nằm la liệt, cuốn vào gầm xe Tại hiện trường sau khi chiếc ô tô lao vào quán nhậu vỉa hè, người nằm la liệt, có 3 người bị cuốn vào gầm xe, khung cảnh tan hoang với đồ đạc văng tung tóe khắp nơi.

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