NÓNG: Từ chiều nay 21/2, giá xăng chạm mốc "lịch sử", tăng vọt lên 26.285 đồng/lít

Từ 15h chiều 21/2, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 961 đồng/lít lên 25.531 đồng/lít, còn xăng RON 95 tăng 965 đồng/lít lên 26.285 đồng/lít.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, chiều 21/2, liên Bộ Tài chính - Công Thương chính thức có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày/lần. Trong công bố lúc 15h hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt tăng tiếp gần 1.000 đồng với tất cả mặt hàng.

Cụ thể: giá xăng E5RON92 tăng thêm 960 đồng/lít, từ mức 24.571 đồng/lít lên mức 25.531 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng thêm 960 đồng/lít, từ mức 25.322 đồng/lít lên mức 26.285 đồng/lít.

Giá xăng chạm mốc lịch sử trong 8 năm trở lại đây, tăng vọt lên 26.285 đồng/lít. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Như vậy, giá xăng RON 95 trong nước hiện đã vượt đỉnh lịch sử (thời điểm ngày 7/7/2014, xăng E5 RON 92 có giá 25.640 đồng/lít, xăng RON 95 giá 26.140 đồng/lít) và xác lập kỷ lục mới. Đây cũng là kỳ điều chỉnh tăng lần thứ tư liên tiếp kể từ đầu năm đến nay do tác động của diễn biến giá thế giới tăng, là mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7/2014.

Theo thông tin từ Zing News, hiện, giá xăng liên tục tăng cao trong bối cảnh thị trường nguồn cung trong nước đang có nhiều biến động khi các đại lý, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này đều than khó nhập hàng và mức chiết khấu giảm mạnh, nhiều nơi than lỗ 500-800 đồng/lít.

Nhiều cây xăng tại TP.HCM bán xăng "nhỏ giọt" hoặc phải tạm ngừng vì khan hiếm xăng (Ảnh: VnExpress)

Trước tình hình này, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên sáng 21/2, thị trường xăng được cho là khá "căng thẳng" khi nhiều cây xăng không hoạt động, có cây xăng thông báo hết hàng, lượng khách đi mua xăng khá đông... Nhiều người dân tại TP.HCM phải dắt xe lòng vòng vì "hết xăng" và không kiếm được nơi đổ.

Không chỉ Việt Nam, tại thế giới, thị trường xăng dầu cũng đang diễn biến phức tạp khi dự trữ xăng dầu tại nhiều nước giảm và nhu cầu xăng dầu tăng khi các nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế.

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