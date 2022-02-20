Lên thành phố ở trọ, nam sinh viên muốn ăn cơm phải cắm trên trần nhà

Và để cắm được nồi cơm, bạn sinh viên này buộc phải treo nồi cơm vào một cái móc kế bên vị trí ổ cắm điện, sau đó mới có thể dễ dàng cắm cơm.

Cuộc sống sinh viên luôn là khoảng thời gian để lại nhiều kỷ niệm đối với mỗi người. Mỗi năm trôi qua, những câu chuyện về tân sinh viên lên phố tìm trọ, giai đoạn đầu xa nhà với bao điều mới mẻ, dở khóc dở cười luôn là chủ đề được dư luận quan tâm đông đảo. Chẳng hạn như trường hợp ở trọ vô cùng hài hước sau đây của các bạn tân sinh viên.

Cụ thể, một bài viết chia sẻ hình ảnh của một nam sinh Trung Quốc đang cắm cơm khi ở trọ đã nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Hình ảnh sinh viên nấu cơm đã là một hoạt động hết sức bình thường diễn ra hằng ngày, tuy nhiên điều khiến nhiều người chú ý chính là vị trí của ổ cắm điện.

Nếu như thông thường, những ổ cắm điện sẽ được thiết kế hoặc lắp đặt ở những vị trí quen thuộc, dễ dàng và tiện lợi cho việc cắm điện trong sinh hoạt thì trong bức ảnh này, ổ cắm điện lại nằm chênh vênh rất cao phía trên trần nhà.

Và để cắm được nồi cơm, bạn sinh viên này buộc phải treo nồi cơm vào một cái móc kế bên vị trí ổ cắm điện, sau đó mới có thể dễ dàng cắm cơm.

Một tình huống thật buồn cười, không hiểu vì sao ổ cắm điện của phòng trọ lại được lắp đặt ở vị trí kỳ quặc như thế. Nhưng điều này cũng không thể làm khó được các bạn sinh viên, họ đã nảy ra được ý tưởng vô cùng bá đạo và có phần thông minh để đối phó với trường hợp éo le này.

Phía dưới bài chia sẻ, nhiều dân mạng bất ngờ với sự sáng tạo của sinh viên, qua đó họ cũng thắc mắc làm cách nào để sinh viên có thể trèo lên trần nhà cao như vậy để cắm cơm. Chỉ là nấu cơm ăn thôi mà cũng phải cồng kềnh đến thế!

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