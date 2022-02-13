Mẹ vợ say rượu tình tứ với con rể khiến nhiều người chứng kiến phải đỏ mặt

Xã hội 13/02/2022 23:09

Đoạn clip đã nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên MXH Sina. Trong khi một số cho rằng bà mẹ vợ đang quá chén nên hành động có thể thông cảm được.

Mới đây, một bà mẹ vợ ở Tam Minh (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý CĐM cùng đoạn video đăng tải.

Trong đoạn video, bà mẹ vợ khoảng 50 tuổi đã uống quá chén tới mức đi không vững và nhờ hai chàng rể dìu đi nghỉ ngơi. Đáng nói hơn, bà mẹ vợ này còn ôm chặt lấy con rể, tựa đầu vào ngực anh nũng nịu như một đứa trẻ. 

Mẹ vợ say rượu tình tứ với con rể khiến nhiều người chứng kiến phải đỏ mặt - Ảnh 1

Không chỉ vậy, khi anh còn rể đút canh giải rượu, bà mẹ vợ này còn quay sang ôm ấp một cách vô cùng thân mật.

Đoạn clip đã nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên MXH Sina. Trong khi một số cho rằng bà mẹ vợ đang quá chén nên hành động có thể thông cảm được.

Mẹ vợ say rượu tình tứ với con rể khiến nhiều người chứng kiến phải đỏ mặt - Ảnh 2

Tuy nhiên, đa số đều cho rằng ở cương vị người lớn tuổi, nhất là mẹ vợ, thì không nên hành xử thân mật quá mức như vậy.

Ở chung phòng với chồng bạn thân, cô bạn thanh minh: "Thề không làm gì cả"

Ở chung phòng với chồng bạn thân, cô bạn thanh minh: "Thề không làm gì cả"

Vụ vợ bắt ghen "chồng với bạn thân" nhanh chóng chiếm sóng trên các diễn đàn. Dân tình không ngừng bàn tán, tranh cãi xôn xao trước drama này.

Xem thêm
Từ khóa:   2 mẹ con mẹ và con rể Mẹ vợ và con rể

TIN MỚI NHẤT

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 17 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số