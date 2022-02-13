Mẹ vợ say rượu tình tứ với con rể khiến nhiều người chứng kiến phải đỏ mặt

Đoạn clip đã nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên MXH Sina. Trong khi một số cho rằng bà mẹ vợ đang quá chén nên hành động có thể thông cảm được.
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Mới đây, một bà mẹ vợ ở Tam Minh (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý CĐM cùng đoạn video đăng tải.
Trong đoạn video, bà mẹ vợ khoảng 50 tuổi đã uống quá chén tới mức đi không vững và nhờ hai chàng rể dìu đi nghỉ ngơi. Đáng nói hơn, bà mẹ vợ này còn ôm chặt lấy con rể, tựa đầu vào ngực anh nũng nịu như một đứa trẻ.
Không chỉ vậy, khi anh còn rể đút canh giải rượu, bà mẹ vợ này còn quay sang ôm ấp một cách vô cùng thân mật.
Đoạn clip đã nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên MXH Sina. Trong khi một số cho rằng bà mẹ vợ đang quá chén nên hành động có thể thông cảm được.
Tuy nhiên, đa số đều cho rằng ở cương vị người lớn tuổi, nhất là mẹ vợ, thì không nên hành xử thân mật quá mức như vậy.