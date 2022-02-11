Ở chung phòng với chồng bạn thân, cô bạn thanh minh: "Thề không làm gì cả"

Xã hội 11/02/2022 23:00

Vụ vợ bắt ghen "chồng với bạn thân" nhanh chóng chiếm sóng trên các diễn đàn. Dân tình không ngừng bàn tán, tranh cãi xôn xao trước drama này.

"Chơi với bạn đừng để bạn cua chồng mình" là câu nói tưởng chừng như vui miệng nhưng thực tế đã xảy ra không ít tình huống "dở khóc dở cười". Như mới đây mạng xã hội bỗng xôn xao đoạn clip khoảng 2 phút ghi lại vụ bắt ghen vô cùng kịch tính. Trong câu chuyện, vợ chua chát phát hiện chồng và người bạn thân ngủ cùng phòng khi mình đang giận dỗi bỏ về ngoại.

Mở đầu clip, người vợ bức xúc khi nhiều lần gọi cửa, chồng vẫn im thin thít. Sau đó, chị phải gọi shipper vận chuyển chìa khoá nhà từ nhà mẹ đẻ sang để mở cửa phòng. Khi bước vào, vợ bắt gặp cảnh tượng chồng ngủ trên giường, bạn thân nằm dưới sàn được chuẩn bị chăn chiếu mùng mền.

Cho rằng đây là "màn kịch", chị liên tục bóc phốt: "Tao gọi cửa đã thấy mày (người chồng-PV) chạy từ đây ra tủ, mày lại chạy lên chạy xuống tao gọi cửa mãi mày không mở. Tao đứng ngoài cửa tao nhìn thấy hết đấy".

Ở chung phòng với chồng bạn thân, cô bạn thanh minh: 'Thề không làm gì cả' - Ảnh 1

 Trước lời vạch trần của người vợ, ông chồng tỏ ra vô can vừa bấm máy tính vừa đôi co "Ai chạy cái gì, mày bị điên à? mày bị làm sao đấy tao vừa mới tỉnh dậy". Sau đó, chị nghía qua bạn thân đang ngủ vùi đầu trong chăn, bất bình truy hỏi: "Còn mày nữa mày biết tao với nó như nào mà mày còn như thế? Tại sao mày lại ngủ ở nhà chồng tao?".

Đáp lại, người bạn chối bay chối biến "không làm gì cả". Cô phân trần chỉ là hôm qua mấy anh em đi uống rượu với nhau và không cần phải quay clip. Chưa hết, cô bạn thân vẫn hồn nhiên vuốt tóc bảo "tao say quá tao ngủ dưới đất, tao không hề lên giường, tao không hề làm gì với chồng mày cả. Tao thề tao không làm gì có lỗi với mày cả".

Trước câu giải thích ngô nghê của cô bạn chị vợ chua chát gằn giọng: "Mày mở mồm bạn thân tao là như nào bạn thân để tao với nó cãi nhau, bỏ nhau đến nơi rồi mày đến đây mày ngủ đúng không?". Dù bị bắt tại trận, cả người chồng lẫn cô bạn thân vô tư cãi và không có biểu hiện hối lỗi khiến người vợ đành bất lực "thôi được rồi, được rồi". 

Vụ vợ bắt ghen "chồng với bạn thân" nhanh chóng chiếm sóng trên các diễn đàn. Dân tình không ngừng bàn tán, tranh cãi xôn xao trước drama này.

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