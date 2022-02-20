Chạm móp xe Camry trên cầu vượt, nam shipper vẫn ngông nghênh không nhận lỗi

Xã hội 20/02/2022 07:02

Diễn biến trong clip cho thấy, sau va quẹt, tài xế ô tô vô cùng bức xúc tố nam shipper đã sai còn có thái độ không đúng

Dù chạy xe sai nhưng thái độ của nam shipper đã khiến cộng đồng mạng cảm thấy không đồng tình trước thái độ của anh. 

Theo chủ nhân đoạn clip cho hay, khi đang lưu thông trên đường, nam shipper điều khiển xe máy đã xảy ra va chạm với ô tô Camry. Hậu quả chiếc xe ô tô bị móp, xước cản sau và hỏng camera sau.

Diễn biến trong clip cho thấy, sau va quẹt, tài xế ô tô vô cùng bức xúc tố nam shipper đã sai còn có thái độ không đúng. "Mày đi sai, xuống chưa nói một câu nào đã nói anh đi kiểu gì đấy? Mày thích gọi công an tao gọi cho mày. Mày đền xe cho tao rồi tao đền chìa khoá cho mày".

Chạm móp xe Camry trên cầu vượt, nam shipper vẫn ngông nghênh không nhận lỗi - Ảnh 1

Trước phản ứng này, nam shipper dù nói: "Em biết em sai rồi, chỉ chưa xin lỗi" nhưng vẫn tỏ ra ngông ngênh, thách thức đòi bắt đền vì tài xế ô tô đã ném mất chìa khoá xe máy của mình xuống đường. Cả hai liên tục lời qua tiếng lại.

Chứng kiến sự việc một người đàn ông đi đường đã đến hoà giải. Người này liên tục xin tha cho nam shipper và khuyên anh hãy xin lỗi tài xế để mọi chuyện êm đẹp nhưng thanh niên vẫn không nghe. Sau cùng, tài xế cương quyết bắt đền bù thiệt hại cho chiếc xe đắt tiền để dạy đối phương 1 bài học nhưng nam shipper cũng không chút nhượng bộ.

Chạm móp xe Camry trên cầu vượt, nam shipper vẫn ngông nghênh không nhận lỗi - Ảnh 2

Hiện đoạn video vẫn đang được chia sẻ trên khắp các diễn đàn xe cộ. Hầu hết đều mong cả hai dĩ hoà vi quý. Số khác không hài lòng với thái độ của anh chàng shipper.

"Sai thì xin lỗi người ta còn thương bỏ qua, chứ sai còn ngôn thì 1 xu cũng bắt đền cho bằng được".

"Nói thật va chạm thì không ai mong muốn nhưng sai phải biết nhận nhẹ nhàng nói khéo mà xin, xe ô tô bây giờ đa phần đều có bảo hiểm nên cũng dễ mà".

"Biết sai, xin lỗi ngay từ đầu thì ai người ta làm khó đâu, chung quy cũng từ cái miệng mà ra", một số ý kiến của dân mạng.

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