Con dâu đưa bố mẹ chồng đi đăng ký kết hôn đúng ngày Valentine

Theo đó, bố ruột và mẹ chồng cô gái vào thời điểm làm thủ tục đăng ký kết hôn đều đã mất đi một nửa ban đầu của mình. Mẹ ruột cô được chẩn đoán mắc ung thư tủy vào thời điểm 5 năm trước đó.

Vào đúng ngày lễ tình nhân 14/2/2021, một cô gái sống tại thành phố Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) đã đưa bố ruột và mẹ chồng của mình đến cục dân chính để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Câu chuyện này đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc, ai cũng tò mò về nguyên nhân đằng sau.

Thời điểm người mẹ đẻ bệnh nặng không thể đi lại, cô con gái đã đưa bà sang ở cùng mình để tiện chăm sóc.

Người mẹ biết rõ mình chẳng sống được bao lâu, trong lòng không khỏi lo lắng cho chồng bởi chân ông vốn rất yếu, cần người ở bên chăm sóc. Chính vì vậy, trước khi mất bà đã dặn dò con gái phải tìm một người đáng tin cậy để thay bà chăm sóc cho ông.

Trong suốt quãng thời gian này, mẹ chồng của cô rất nhiệt tình, không ngần ngại giúp con dâu trông coi các cháu và đảm đương việc nhà, bà làm tất cả không một lời oán trách. Điều này khiến mẹ đẻ cô gái vô cùng cảm động và có ý muốn tác thành chồng mình với người phụ nữ này.

Được biết, bố chồng cô gái cũng đã mất từ lâu, mẹ chồng cô lại luôn đối đãi rất tốt với gia đình thông gia. Nếu hai người thành đôi vừa có thể giúp người mẹ chồng bớt cô đơn, vừa giúp cho bố ruột cô gái tìm được người tin tưởng để chăm sóc, hơn nữa con cái hai gia đình có thể chăm sóc cho bố mẹ tốt hơn.

Sau khi mẹ ruột cô gái mất, cô gái theo mong muốn của mẹ đề cập với cha chuyện tái hôn nhưng không được ông chấp nhận vì lo sợ điều tiếng từ bên ngoài.

Cô gái rất tôn trọng cha mình nhưng cũng không khỏi nguôi ngoai vì vẫn chưa thực hiện được lời hứa với mẹ trước khi nhắm mắt. May mắn là những người họ hàng và bạn bè thân thiết với gia đình sau khi biết chuyện cũng hoàn toàn ủng hộ và giúp cô khuyên bảo bố, lâu ngày ông cũng dần xuôi tai.

Về phía mẹ chồng cô gái, vốn là một góa phụ trong thời gian dài, dù không nói ra nhưng ai trong gia đình cũng nhận thấy trong thâm tâm bà vẫn luôn mong muốn có người bầu bạn tuổi già. Trước đó hai ông bà đã có quen biết và ấn tượng tốt về nhau nên cô gái nhanh chóng nhận được sự đồng thuận từ phía mẹ chồng.

Thời điểm nhận được chấp thuận từ cả hai cũng đã là 3 năm kể từ ngày mẹ đẻ cô mất, vì vậy cô đã đích thân đưa hai ông bà đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trong ngày đến đăng ký, nhận thấy nơi đăng ký đông bất thường, gia đình mới nhận ra hôm đó là ngày 14/2 - tức ngày lễ tình nhân.

Biết được điều này, ai cũng cảm thấy có lẽ đây là lời chúc phúc của ông trời dành cho cặp đôi đặc biệt. Đây cũng là một cái kết đẹp thể hiện được lòng hiếu thuận của cô con gái dành cho cha mẹ hai bên của mình.