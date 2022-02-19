Tại hiện trường một người bất tỉnh, 1 người nằm co giật khiến nhiều người sợ hãi

Theo đó, vụ việc này xảy ra vào khoảng 23h ngày 18/2 trên đường Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời điểm này, ô tô biển số 51H-97711 chạy trên đường Phạm Thế Hiển theo hướng về Cầu Bà Tàng (quận 8, TP.HCM). Khi tới một quán nhậu số 2471 Phạm Thế Hiển xe bất ngờ lao lên vỉa hè tông vào nhóm người đang ăn uống tại đây.

Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông gãy cây xanh và mắc kẹt vào cột điện. Theo thông tin ban đầu trên PLO, 4 người bị ô tô cuốn vào gầm kéo lê trên đường. Trong đó có 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ bị thương nặng.

Tại hiện trường một người bất tỉnh, 1 người nằm co giật. Bàn ghế, đồ ăn văng tung toé. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa nam tài xế về trụ sở lấy lời khai, kiểm tra nồng độ cồn.

Mẹ vợ say rượu tình tứ với con rể khiến nhiều người chứng kiến phải đỏ mặt Đoạn clip đã nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên MXH Sina. Trong khi một số cho rằng bà mẹ vợ đang quá chén nên hành động có thể thông cảm được.

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