Cụ già 86 tuổi vừa xem phim vừa ghi chép nội dung vào sổ tay vì sợ trí nhớ ngắn hạn

Xã hội 20/02/2022 11:48

Hành động của cụ già có phần mất thời gian nhưng ai nấy cũng đều thấy đáng yêu

Tuổi già đến có nghĩa là cuộc sống bắt đầu làm quen với sự cô đơn và những lần trí nhớ thường nói trước quên sau. 

Ý thức được điều đó, một bà cụ đã sử dụng giấy bút để ghi chép lại toàn bộ nội dung của bộ phim đang theo dõi trên truyền hình. Khoảnh khắc thú vị này được cháu ngoại của bà cụ chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội kèm dòng chú thích: "Bà ngoại 86 tuổi vừa xem vừa ghi lại nội dung phim".

Cụ già 86 tuổi vừa xem phim vừa ghi chép nội dung vào sổ tay vì sợ trí nhớ ngắn hạn - Ảnh 1

 Ngay sau khi vừa đăng tải, bức ảnh đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng. Ai nấy đều thích thú với hành động của bà cụ và cho rằng đây tuy là việc làm rất thủ công, mất thời gian nhưng lại rất đáng yêu. 

Bên cạnh đó, nhiều người dùng mạng xã hội cũng cho biết ông bà họ cũng có những hành động tương tự để không quên đi những điều quan trọng.

- "Ông nội mình cũng có một quyển sổ tay ghi chép tất cả họ tên, ngày tháng năm sinh của các cháu nội, ngoại trong nhà. Mỗi dịp họp gia đình lại lấy ra điểm danh cho khỏi quên"

- "Người già hay quên lắm nên ghi chép lại là điều cần thiết. Đây cũng là một cách hay để luyện trí nhớ vì một lần ghi chép là một lần nhớ đó".

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