Tại hiện trường sau khi chiếc ô tô lao vào quán nhậu vỉa hè, người nằm la liệt, có 3 người bị cuốn vào gầm xe, khung cảnh tan hoang với đồ đạc văng tung tóe khắp nơi.

Tối ngày 18/2, một vụ tai nạn do xe ô-tô lao lên vỉa hè khiến nhiều người dân bàng hoàng. Theo đoạn clip được người dân ghi lại tại hiện trường thì vụ tai nạn đã khiến 3 người bị thương trong đó một người bất tỉnh, một người bị co giật mạnh. Dẫn tin từ Pháp Luật và bạn đọc, tại hiện trường, đồ đạc, thức ăn văng tung tóe khắp nơi, một xe máy cũng bị tông ngã. Chiếc xe ô tô gây tai nạn tông ngã một gốc cây nhỏ, bị mắc kẹt vào cột điện và bậc thềm nhà dân. Những nạn nhân phần lớn là khách ngồi ăn uống tại quán.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa tài xế về trụ sở để làm việc. Các nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, theo thông tin trên VietNam Net, ngày 19/2, công an quận 8, TP.HCM đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 18/2, ô tô BKS 51H-97711 chạy trên đường Phạm Thế Hiển theo hướng về Cầu Bà Tàng, khi đến địa bàn phường 7 đã bất ngờ lao thẳng lên vỉa hè, tông nhiều bàn nhậu, cuốn ba người vào gầm. Chiếc xe ô tô này chỉ dừng lại khi tông đổ một cây xanh nhỏ, tông vào bậc thềm nhà dân. Tai nạn khiến hai người đàn ông và một phụ nữ bị thương ngay trên vỉa hè. Sau tai nạn, cả ba nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng đã có mặt sau tai nạn để xử lý hiện trường, đưa nam tài xế về trụ sở lấy lời khai, kiểm tra nồng độ cồn để làm rõ. Khi tai nạn xảy ra, tài xế đang ở trong tình trạng không mấy tỉnh táo và "cố thủ" trên ô tô. Hiện Công an quận 8 đã lập hồ sơ, điều tra vụ tai nạn.

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