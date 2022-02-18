Tình tiết dẫn đến án tử hình vụ ném con gái xuống sông: Việc uống rượu say trước khi ra tay có khiến mức án bị giảm nhẹ?

Xã hội 18/02/2022 11:03

Tình tiết người cha đã uống say trước khi gây án được cho là sẽ không phải căn cứ miễn trừ trách nhiệm hình sự dành cho nghi phạm.

Liên quan đến vụ việc Trần Văn Viên (30 tuổi, ở huyện Núi Thành, Quảng Nam) ném con gái 5 tuổi xuống sông khiến bé tử vong, nguyên nhân được người này khai nhận là vì ghen tuông và gọi điện cho vợ không được. Dẫn tin từ Thanh Niên, Công an tỉnh Quảng Nam xác định trước khi nhẫn tâm ném con gái ruột 5 tuổi của mình xuống sông thì người cha đã uống rượu say.

Tình tiết dẫn đến án tử hình vụ ném con gái xuống sông: Việc uống rượu say trước khi ra tay có khiến mức án bị giảm nhẹ? - Ảnh 1
Đối tượng Trần Văn Viên đã uống rượu say trước khi thực hiện hành vi tàn ác với con gái (Ảnh: Thanh Niên)

Vụ việc xảy ra đã khiến nhiều người không thể tin được vì hành vi quá mức tàn nhẫn của người cha. Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, tối 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Văn Viên để điều tra hành vi giết người. Với hành vi tàn nhẫn của mình, nhiều người mong muốn nghi phạm có thể đối mặt các tội danh và mức án cao nhất. 

Dẫn tin từ Zing News, luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội) đánh giá đây là hành vi thể hiện sự nhẫn tâm, ích kỷ của nghi phạm và chỉ ra những tình tiết tăng nặng khiến nghi phạm có thể đối diện với mức án cao nhất là tử hình. 

Tình tiết dẫn đến án tử hình vụ ném con gái xuống sông: Việc uống rượu say trước khi ra tay có khiến mức án bị giảm nhẹ? - Ảnh 2
Trần Văn Viên thực hiện lại hành vi phạm tội trong buổi thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: Zing)

Đầu tiên, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhiều yếu tố như: thời điểm bé tử vong là khi nào, bé tử vong trước hay sau khi bị ném xuống sông hay hành vi của người cha có phải nguyên nhân dẫn tới cái chết của bé không...

Trường hợp kết quả giám định cho thấy bé tử vong bởi hành vi của Viên, người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Bên cạnh đó, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng nhận định với đầy đủ nhận thức, năng lực điều khiển hành vi của một người trưởng thành bình thường, Viên phải biết hành vi của mình có thể tước đoạt tính mạng của bé gái. Do đó, nghi phạm có thể bị khởi tố về tội Giết người.

Tình tiết dẫn đến án tử hình vụ ném con gái xuống sông: Việc uống rượu say trước khi ra tay có khiến mức án bị giảm nhẹ? - Ảnh 3
Viên vác con gái ném thẳng xuống sông không chút chần chừ (Ảnh cắt từ clip)

Với nhiều tình tiết định khung, tăng nặng như: giết người dưới 16 tuổi, phạm tội với người trong tình trạng không thể tự vệ hay phạm tội vì động cơ đê hèn (trả thù vợ), nghi phạm có thể đối diện mức án cao nhất là "tử hình" theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Đặc biệt, việc trước khi phạm tội tàn nhẫn với con gái, Viên đã uống rượu say sỉn. Tuy nhiên, đây không phải căn cứ miễn trừ trách nhiệm hình sự dành cho nghi phạm.

Điều 13 Bộ luật Hình sự 2015 quy định rõ người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, nghi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

 

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