Vào tối ngày 17/2, liên quan đến vụ việc người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang, đối tượng Trần Văn Viên hiện đang bị tạm giữ hình sự.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Văn Viên (30 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam), người cha "máu lạnh" đã ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang vào đêm 16/2.

Nạn nhân của vụ việc được lực lượng chức năng và người dân đưa lên từ dưới sông Trường Giang lúc 0h sáng ngày 17/2 sau 5 tiếng đồng hồ tìm kiếm. Nhiều người không kìm được nước mắt và xót xa khi nhìn thi thể cháu được đưa lên.

Thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) được phát hiện gần vị trí gặp nạn - Ảnh: Internet

Trước đó, báo Người Lao Động dẫn tin, do nghi ngờ vợ là chị N. (đang đi làm ở TP.HCM) ngoại tình, khoảng 19h30 ngày 16/2, Viên tìm đến nhà bà Lưu ở cùng thôn Đông Tuần (xã Tam Hải). Tại đây, bực tức sau khi cãi nhau với vợ vì trước đó gọi mãi nhưng chị N. không nghe máy, Viên nảy sinh ý định giết con để trả thù vợ.

Sau đó, Viên bồng bé đi từ nhà vợ mình xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển ném bé xuống sông. Ném xong, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình và bị công an xã khống chế ngay sau đó. Toàn bộ hành vi tội ác của Viên đối với con gái 5 tuổi của mình đã được camera an ninh tại khu vực này ghi lại.

Đối tượng Trần Văn Viên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Công an dẫn giải Trần Văn Viên thực nghiệm hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Trưa 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải), nơi nghi phạm này ném con của mình xuống sông Trường Giang.

Hiện tại, văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối với Viên, đồng thời củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi giết người.

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