Cận cảnh hình ảnh thực nghiệm hiện trường của kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông vì cuồng nghen

Xã hội 17/02/2022 14:01

Vào trưa ngày 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam dẫn giải nghi phạm Trần Văn Viên thực nghiệm hiện trường tại vị trí mà đối tượng đã nhẫn tâm ném con gái ruột 5 tuổi xuống sông Trường Giang (Quảng Nam).

Theo chia sẻ từ báo Người Lao Động, vào trưa ngày 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải), nơi nghi phạm này ném con của mình xuống sông Trường Giang. Cụ thể, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án, Viên trên tay ôm một cái bao (mô phỏng cháu bé).

Hiện trường dựng lại cảnh Viên đi từ bến phà xã Tam Hải, vòng qua phía nhà người dân đến cây cầu Ông Hiển rồi ném bao xuống sông Trường Giang. Vụ việc bé gái 5 tuổi bị chính bố ruột ném xuống sông dẫn đến tử vong đã khiến người dân tại địa phương này không khỏi bàng hoàng, xót xa.

be gai 5 tuoi
Đối tượng Trần Văn Viên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người Lao Động
be gai 5 tuoi 1
Công an tỉnh Quảng Nam dẫn giải nghi phạm Trần Văn Viên thực nghiệm hiện trường  - Ảnh: Người Lao Động

Nguyên nhân gây nên tội ác đối với con gái 5 tuổi của mình, đối tượng Viên cho biết do nghi ngờ vợ mình là L.T.T.N. (30 tuổi, đang ở TP.HCM) ngoại tình, nên Viên đã nảy sinh ý định giết con. Tiếp đó, Viên bồng con gái ruột của mình là cháu T.L.Y.V. (5 tuổi) từ nhà mẹ vợ đi đến bến đò Tam Hải. Đến đây, Viên ra cầu Ông Hiển ném con gái của mình xuống sông giết con để trả thù vợ vì gọi điện thoại cho vợ mà không nghe máy.

Sau khi ném con xong, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình. Sau đó, ông ngoại bé V. đến công an xã trình báo và lực lượng công an đến mời Viên về trụ sở làm việc.

be gai 5 tuoi 2
Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 5 tuổi bị ném xuống sông - Ảnh: Người Lao Động
be gai 5 tuoi 3
Cây cầu nơi Viên ném con gái của mình xuống sông - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Bên cạnh đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, Thượng tá Phạm Viết Tiến thông tin thêm rằng công an huyện phối hợp công an tỉnh tạm giữ Viên để điều tra, lực lượng pháp y cũng khám nghiệm tử thi cháu bé.

Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông, đồng thời củng cố hồ sơ để điều tra.

Phẫn nộ với lời khai 'máu lạnh' của người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang

Phẫn nộ với lời khai 'máu lạnh' của người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang

Đối tượng Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) hiện đang bị tạm giữ để điều tra, củng cố hồ sơ về vụ việc ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang (Quảng Nam).

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 5 tuổi bé gái 5 tuổi bị bố ném xuống sống thực nghiệm hiện trường của kẻ ném con gái xuống sông

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số