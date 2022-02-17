Cận cảnh hình ảnh thực nghiệm hiện trường của kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông vì cuồng nghen

Vào trưa ngày 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam dẫn giải nghi phạm Trần Văn Viên thực nghiệm hiện trường tại vị trí mà đối tượng đã nhẫn tâm ném con gái ruột 5 tuổi xuống sông Trường Giang (Quảng Nam).

Theo chia sẻ từ báo Người Lao Động, vào trưa ngày 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải), nơi nghi phạm này ném con của mình xuống sông Trường Giang. Cụ thể, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án, Viên trên tay ôm một cái bao (mô phỏng cháu bé). Hiện trường dựng lại cảnh Viên đi từ bến phà xã Tam Hải, vòng qua phía nhà người dân đến cây cầu Ông Hiển rồi ném bao xuống sông Trường Giang. Vụ việc bé gái 5 tuổi bị chính bố ruột ném xuống sông dẫn đến tử vong đã khiến người dân tại địa phương này không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Đối tượng Trần Văn Viên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người Lao Động Công an tỉnh Quảng Nam dẫn giải nghi phạm Trần Văn Viên thực nghiệm hiện trường - Ảnh: Người Lao Động Nguyên nhân gây nên tội ác đối với con gái 5 tuổi của mình, đối tượng Viên cho biết do nghi ngờ vợ mình là L.T.T.N. (30 tuổi, đang ở TP.HCM) ngoại tình, nên Viên đã nảy sinh ý định giết con. Tiếp đó, Viên bồng con gái ruột của mình là cháu T.L.Y.V. (5 tuổi) từ nhà mẹ vợ đi đến bến đò Tam Hải. Đến đây, Viên ra cầu Ông Hiển ném con gái của mình xuống sông giết con để trả thù vợ vì gọi điện thoại cho vợ mà không nghe máy. Sau khi ném con xong, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình. Sau đó, ông ngoại bé V. đến công an xã trình báo và lực lượng công an đến mời Viên về trụ sở làm việc.

Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 5 tuổi bị ném xuống sông - Ảnh: Người Lao Động Cây cầu nơi Viên ném con gái của mình xuống sông - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Bên cạnh đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, Thượng tá Phạm Viết Tiến thông tin thêm rằng công an huyện phối hợp công an tỉnh tạm giữ Viên để điều tra, lực lượng pháp y cũng khám nghiệm tử thi cháu bé. Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông, đồng thời củng cố hồ sơ để điều tra.

Phẫn nộ với lời khai 'máu lạnh' của người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang Đối tượng Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) hiện đang bị tạm giữ để điều tra, củng cố hồ sơ về vụ việc ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang (Quảng Nam).

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