Bà ngoại tiết lộ khoảnh khắc cuối cùng của cháu gái 5 tuổi trước khi bị ném xuống sông: 'Bé vẫn ôm con búp bê mà cha mới mua'

Xã hội 17/02/2022 10:44

Vào sáng ngày 17/2, người nhà đang tất bật lo tang lễ cho bé gái 5 tuổi bị cha ruột vứt xuống sông Trường Giang vào tối hôm qua (16/2).

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, vào sáng ngày 17/2, người dân tập trung trước nhà bà nội của nạn nhân, nơi đang chuẩn bị lo hậu sự cho bé gái 5 tuổi để bàn tàn về vụ việc. Trong nhà, người thân của cháu dường như suy sụp hoàn toàn bởi bi kịch bất ngờ ập đến với gia đình.

Bà Lê Thị Lương (65 tuổi, bà ngoại của cháu V.) cho biết, khoảng 19 giờ tối qua, bé V. đang ở nhà với vợ chồng bà thì thấy con rể (nghi phạm Trần Văn Viên - PV) qua nhà chơi. Lúc này, bà đang xem tivi thì Viên tiến lại bế con gái đi. Bà cứ tưởng là con rể bé cháu về nhà nội ở gần đó chơi. Song, không ngờ đó lại là lần cuối bà gặp mặt đứa cháu ngoại bé bỏng của mình.

Bà Lương thất thần cho biết: "Thời điểm Viên bế cháu ngoại tôi đi thì bé vẫn đang ôm con búp bê mà cha mới mua tặng mình hôm qua và trên tay còn đang cầm bình sữa, Tôi cứ tưởng con rể bế cháu đi chơi, ai ngờ nó lại nhẫn tâm giết con ruột của mình như thế".

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Thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) được phát hiện gần vị trí gặp nạn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhắc đến tình trạng hôn nhân của con gái mình, bà Lương chia sẻ rằng con rể và con gái của bà sống không hạnh phúc, hòa thuận, Vậy nên, trong suốt khoảng 1 năm nay, con gái của bà vào Sài Gòn làm công nhân may, còn Viên làm ngư dân đi biển dài ngày.

Cháu V. từ nhỏ đã sống cùng ông bà ngoại và 1 tay bà chăm sóc, nuôi nấng. Bà của bé V. không cầm được nước mắt: "Trời ơi! Mới hôm qua nó còn chơi đùa với tôi. Còn hôn má tôi nữa mà bây giờ đã nằm bất động như vậy. Kẻ thủ ác là chính là cha ruột của nó nữa chứ, trời ơi là trời!".

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Hình ảnh Viên cõng con gái được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, vào khoảng 19h30 ngày 16/2, anh Trần Văn Viên (30 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông với vợ là Lê Thị Ty Na (30 tuổi, cùng ngụ xã Tam Hải). Sau đó, Viên nhẫn tâm cõng bé gái T.L.Y.V. trên vai rồi ném xuống sông Trường Giang. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Dến rạng sáng ngày 17/2, lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã tìm kiếm bé gái bị ném xuống dọc khu vực sông Trường Giang và đưa về gia đình. Đồng thời, lực lượng công an huyện, công an tỉnh và viện kiểm sát sẽ khám nghiệm tử thi bé gái để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hé độ đoạn clip gây rúng động về vụ bố ném con gái 5 tuổi xuống sông

Hé độ đoạn clip gây rúng động về vụ bố ném con gái 5 tuổi xuống sông

Toàn bộ hành vi của người bố "máu lạnh" với con gái 5 tuổi đã được camera an ninh ghi lại ở sông Trường Giang (Quảng Nam).

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