Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, dân mạng đã tràn vào Facebook của người cha nhẫn tâm thả phẫn nộ, để lại bình luận chỉ trích.

Mới đây, vụ việc đau lòng về bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) nghi do ghen tuông với vợ đã khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Cụ thể, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 19h30 ngày 16/2, hai vợ chồng anh Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông. Trong lúc nóng giận, Viên đã cõng con gái là bé V. trên vai rồi ném xuống sông. Đến sáng 17/2, ông Lê Văn Sinh - chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể bé T.L.Y.V. (5 tuổi, trú xã Tam Hải) vào rạng sáng cùng ngày. Chính quyền địa phương đã huy động người, ghe, thuyền tìm kiếm và sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà.

Do quá khuya nên địa phương đã lập biên bản bàn giao thi thể cháu cho gia đình mang về nhà. Sáng cùng ngày, các lực lượng công an, viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm tử thi cháu bé trước khi an táng để tiếp tục điều tra. Hình ảnh Viên cõng con gái được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, được biết, trên trang Facebook của người cha, ngoài việc thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống thường ngày hay ăn nhâụ với bạn bè thì Viên rất hay đăng hình ảnh của con gái lên mạng xã hội. Thậm chí, cả ảnh bìa và ảnh đại diện cũng là ảnh con gái đáng yêu đang nhoẻn miệng cười.

Khi có một số bạn bè vào bình luận khen bé dễ thương, Viên đã khoe với giọng tự hào rằng: "Con gái mình đó". Tuy nhiên, sự việc xảy ra chẳng ai có thể ngờ khi một người cha luôn tỏ ra yêu thương con gái lại làm ra một hành động nhẫn tâm như vậy. Facebook của Viên còn để ảnh bìa và hình đại diện là ảnh con gái - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau vụ việc xảy ra, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra Facebook được cho là của người cha máu lạnh. Dưới phần bình luận bài viết, dân mạng đã tràn vào tấn công, để lại nhiều lời chỉ trích, chửi bới để bày tỏ nỗi phẫn nộ, bức xúc cùng cực.

Vụ cha ném con gái xuống sông: Đã tìm thấy thi thể bé sau 5 giờ tìm kiếm Sau gần 5 giờ tìm kiếm, thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) được phát hiện gần vị trí gặp nạn.

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