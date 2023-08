Mới đây, vụ việc đau lòng về bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) nghi do ghen tuông với vợ đã khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. Cụ thể, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 19h30 ngày 16/2, hai vợ chồng anh Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông. Trong lúc nóng giận, Viên đã cõng con gái là bé V. trên vai rồi ném xuống sông.

Do quá khuya nên địa phương đã lập biên bản bàn giao thi thể cháu cho gia đình mang về nhà. Sáng cùng ngày, các lực lượng công an, viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm tử thi cháu bé trước khi an táng để tiếp tục điều tra.

Hình ảnh Viên cõng con gái được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin của Doanh nghiệp và Tiếp thị, được biết, trên trang Facebook của người cha, ngoài việc thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống thường ngày hay ăn nhâụ với bạn bè thì Viên rất hay đăng hình ảnh của con gái lên mạng xã hội. Thậm chí, cả ảnh bìa và ảnh đại diện cũng là ảnh con gái đáng yêu đang nhoẻn miệng cười.