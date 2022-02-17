Vụ cha ném con gái xuống sông: Đã tìm thấy thi thể bé sau 5 giờ tìm kiếm

Xã hội 17/02/2022 08:38

Sau gần 5 giờ tìm kiếm, thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) được phát hiện gần vị trí gặp nạn.

Dẫn tin từ Zing News, sáng 17/2, liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi bị cha nén xuống sông, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam, cho biết lực lượng chức năng cùng người dân xã Tam Hải đã tìm thấy thi thể bé gái 5 tuổi sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm. 

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Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Zing)

Tối ngày 16/2, sau khi nhận được thông tin từ người dân địa phương và công an, lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã tìm kiếm bé gái bị ném xuống dọc khu vực sông Trường Giang. Sau gần 5h tìm kiếm, đến khuya cùng ngày, đã có hàng trăm người gồm lực lượng chức năng và người dân cùng nhau tìm kiếm bé gái 5 tuổi và phát hiện thi thể bé vào 0h15 ngày 17/2.

"Đến 0h15 ngày 17/2, thi thể bé được tìm thấy và đưa về gia đình. Sáng nay, lực lượng công an huyện, công an tỉnh và viện kiểm sát sẽ khám nghiệm tử thi bé gái để làm rõ nguyên nhân tử vong", ông Sinh thông tin.

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Nới bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, tối 16/2, theo thông tin lực lượng chức năng cung cấp, khoảng 19h30, hai vợ chồng anh Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì ghen tuông. Trong lúc nóng giận, Viên đã cõng con gái là bé V. trên vai rồi ném xuống sông.

Theo ông Sinh, ông nghe chính quyền xã báo cáo là người chồng này giận vợ chuyện lên thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành buôn bán, Tết ở lại trên đó không về nhà. Người này nghi vợ ngoại tình.

Hiện công an huyện đang tạm giữ người cha và điều tra vụ việc.

 

 

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