'Lạnh sống lưng' câu nói của bố ruột sau khi ném con gái 5 tuổi xuống sông: 'Tôi vừa ném con xuống sông rồi'

Bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, mẹ ruột của nghi phạm Viên) tiết lộ những lời nói đầy máu lạnh của con trai sau khi thực hiện hành viên tội ác đối với cháu gái 5 tuổi.

Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị bố ruột ném xuống sống Trường Giang (Quảng Nam), theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, trú thôn 2, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đến giờ vẫn không tin những gì vừa chứng kiến là sự thật. Cụ thể, vào khoảng 20 ngày 16/2, bà đang ở nhà thì thấy con trai mình lủi thủi đi về. Khi vừa thấy bà Vân, Trần Văn Viên nói: "Tôi vừa ném con xuống sông rồi". Nghĩ là con mình say rượu nên nói tầm bậy. Song, vốn hiểu bản tính ngang tàng của con mình, bà Vân hoảng hồn chạy ra sông nhờ hàng xóm sống gần bờ sông kiểm tra camera an ninh tại đó. Sau khi xem đoạn video ghi lại hành vi tội ác của con trai, bà Vân như "chết lặng". Khi bà về nhà thì Viên đã đến UBND xã Tam Hải để đầu thú.

Hình ảnh Trần Văn Viên cõng con gái 5 tuổi được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip Bà Vân cho biết dù con trai quậy phá có tiếng, mỗi lần say rượu là đập phá hết đồ đạc trong nhà nhưng bà lại không ngờ vì ghen tuông mà nó lại nhẫn tâm vứt con gái của mình xuống sông. Theo chia sẻ của bà Vân, Viên là con trai cả của mình, sau Viên còn có 1 em trai và 1 em gái út. Dù là con cả trong nhà nhưng Viên không tu chí làm ăn mà thường xuyên sử dụng chất kích thích và hay đập phá đồ đạc trong nhà. Năm 2015, Viên kết hôn với chị Lê Thị Ty Na (SN 1992), người cùng thôn. Tuy nhiên, vì ghen tuông, nghĩ vợ ngoại tình nên Viên thường mắng chửi, đánh vợ khiến chị Na phải bỏ vào Sài Gòn để làm công nhân may hơn 1 năm nay.

Bà Vân nghẹn ngào khóc: "Nó làm ngư dân đi đánh cá, mới về nhà được 3 ngày nay. Dù cục tính nhưng nó vẫn yêu thương con gái lắm. Ai ngờ sự việc lại bi thương như thế này. Giờ phận vừa làm mẹ, vừa là bà nội, tôi đau như đứt từng khúc ruột". Đối tượng Trần Văn Viên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tuổi Trẻ Online Có mặt tại nhà bà Vân để lo hậu sự cho cháu nội, ông Lê Hạnh (63 tuổi) bức xúc nói, tối qua ông đang ở nhà cùng vợ thì con rể đi vào hỏi con đâu rồi bế con đi. Ông vừa phẫn nộ vừa xót xa: "Hổ dữ còn không ăn thịt con huống hồ gì thường ngày nó cũng thương con Vy lắm. Cái tính nó cục súc, côn đồ thì tôi biết từ lâu rồi, nó đánh con gái tôi như cơm bữa nên nó mới bỏ vào Sài Gòn làm đó. Nó ghen tuông vớ vẩn rồi tự nhiên giết con mình, nó có tội tình gì đâu chứ". Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào lúc 19h ngày 16/2, tại bến đò phía xã Tam Hải, Trần Văn Viên (30 tuổi) do mâu thuẫn gia đình nên đem con gái là cháu V. ném xuống sông Trường Giang. Chính quyền địa phương đã huy động người, ghe, thuyền tìm kiếm và sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, thi thể cháu V. đã tìm thấy vào rạng sáng nay. Hiện tại, cơ quan công an đang thuyết phục gia đình khám nghiệm pháp y nạn nhân để tiếp tục điều tra sự việc.

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