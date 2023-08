Chia sẻ trên trang cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong - N.T.V.A cho biết, bản kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM là chứng cứ vật chất rất quan trọng để làm căn cứ định tội danh của các bị can.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, cháu V.A. tử vong do phù phổi cấp vì sốc chấn thương. Vậy nên, quan điểm của luật sư Thơm, cơ chế hình thành vết thương của cháu bé là do tác động trực tiếp của ngoại lực bằng vật tày gây nên. Điều này phù hợp với lời khai của các đối tượng, trích xuất camera an ninh phục hồi từ điện thoại của đối tượng Nguyễn Trung Kim Thái (bố đẻ bé V.A.) và các vật chứng thu giữ tại hiện trường. Các đối tượng đã hành hạ, đánh đập dã man, tàn bạo cháu bé suốt một thời gian dài gây nên những tổn thương rất lớn về sức khỏe và tinh thần cho bé.

Vào ngày 22/12/2021 là ngày bé bị hành hạ dã man trong khoảng 4 tiếng trước khi tử vong là kết quả tất yếu của quá trình sử dụng bạo lực với những hận thù ngày càng tăng dần theo sự tàn bạo bởi bản tính ác độc của người "dì ghẻ". Do đó, cơ quan điều tra khởi tố đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (mẹ kế bé V.A.) về 2 tội "Giết người" và tội "Hành hạ người khác" theo quy định tại Điều 123, 140 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.