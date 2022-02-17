Luật sư vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: Bố ruột chịu trách nhiệm đồng phạm tội 'giết người' là có căn cứ

Xã hội 17/02/2022 10:13

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) khẳng định bản kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM là chứng cứ vật chất rất quan trọng để làm căn cứ định tội danh của các bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Trung Kim Thái .

Chia sẻ trên trang cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong - N.T.V.A cho biết, bản kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM là chứng cứ vật chất rất quan trọng để làm căn cứ định tội danh của các bị can.

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Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) - Ảnh: Internet

Đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố về tội giết người, hành hạ người khác là có căn cứ

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, cháu V.A. tử vong do phù phổi cấp vì sốc chấn thương. Vậy nên, quan điểm của luật sư Thơm, cơ chế hình thành vết thương của cháu bé là do tác động trực tiếp của ngoại lực bằng vật tày gây nên. Điều này phù hợp với lời khai của các đối tượng, trích xuất camera an ninh phục hồi từ điện thoại của đối tượng Nguyễn Trung Kim Thái (bố đẻ bé V.A.) và các vật chứng thu giữ tại hiện trường. Các đối tượng đã hành hạ, đánh đập dã man, tàn bạo cháu bé suốt một thời gian dài gây nên những tổn thương rất lớn về sức khỏe và tinh thần cho bé.

Vào ngày 22/12/2021 là ngày bé bị hành hạ dã man trong khoảng 4 tiếng trước khi tử vong là kết quả tất yếu của quá trình sử dụng bạo lực với những hận thù ngày càng tăng dần theo sự tàn bạo bởi bản tính ác độc của người "dì ghẻ". Do đó, cơ quan điều tra khởi tố đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (mẹ kế bé V.A.) về 2 tội "Giết người" và tội "Hành hạ người khác" theo quy định tại Điều 123, 140 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

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'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang và vết tích bạo hành của bé V.A - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Hành vi vô cảm của bố ruột Nguyễn Trung Kim Thái cũng sẽ chịu trách nhiệm đồng phạm tội giết người?

Theo quan điểm của Luật sư Nguyễn Anh Thơm, đối với hành vi của người bố Nguyễn Trung Kim Thái đã bị cơ quan điều tra khởi tố đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 và tội "Che giấu tội phạm" theo Điều 389 Bộ luật hình sự là chưa đúng bản chất hành vi phạm tội. Cụ thể, mặc dù ngày mà mà cháu bé bị đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh chết mà người bố không có mặt ở nhà nhưng vẫn có căn cứ đồng phạm giết cháu bé bởi:

Thứ nhất, Thái chứng kiến Trang thường xuyên đánh đập dã man cháu hàng ngày khi dạy học online, không những không can ngăn mà còn đồng tình và cùng Trang tham gia đánh cháu bé.

Thứ hai, điện thoại di động của Thái sử dụng kết nối trực tiếp với camera căn phòng nơi Trang đánh đập dã man cháu bé tử vong suốt 4 giờ. Do đó, nhiều khả năng Thái biết việc Trang đánh đập cháu vào ngày 22/12/2021 nhưng không can ngăn (như các lần trước) do không nghĩ đến hậu quả xảy.

Bên cạnh đó, sau khi biết cháu bé bị Trang đánh ngất, có dấu hiệu tử vong nên đã về nhà cùng Trang xóa dấu vết, dữ liệu camera, đưa cháu đi đến bệnh viện mà không trình báo và đã khai báo gian dối khi bị triệu tập nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Thứ ba, Trang hành hạ, đánh đập cháu bé tử vong khi đang chung sống cùng bố của bé là phải được sự hậu thuẫn về tinh thần và hành động của người bố thì mới dám làm.

Thứ tư, Các đối tượng có chung động cơ, mục đích hành hạ, đánh chết cháu bé. Như vậy, có thể thấy hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác hơn cả Nguyễn Võ Quỳnh Trang nên cần phải xử lý nghiêm minh nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ hậu quả mà chúng gây ra.

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Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet

Hành vi phạm tội của đối tượng Thái là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra nên thuộc lỗi cố ý gián tiếp được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Bộ luật hình sự. Do đó, đối tượng Thái phải chịu trách nhiệm đồng phạm tội "giết người" với Nguyễn Võ Quỳnh Trang là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

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