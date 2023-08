Suốt thời gian qua, vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong thương tâm vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận cả trong lẫn ngoài nước. Nhiều người đã bày tỏ sự xót xa, đau đớn trước cái chết thương tâm của bé gái vô tội, đồng thời phẫn nộ, đòi xử lý nghiêm mẹ kế và người bố.

Tuổi trẻ Online chia sẻ thông tin, vào ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận giám định gửi đến mẹ ruột của cháu N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1). Cụ thể, căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đối với nguyên nhân chết của cháu A. như sau: "Cháu A. chết do phù phổi cấp và sốc chấn thương".