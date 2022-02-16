Trước thông báo kết luận giám định pháp y tử thi từ Công an TP.HCM, động thái của người thân bé V.A nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Suốt thời gian qua, vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong thương tâm vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận cả trong lẫn ngoài nước. Nhiều người đã bày tỏ sự xót xa, đau đớn trước cái chết thương tâm của bé gái vô tội, đồng thời phẫn nộ, đòi xử lý nghiêm mẹ kế và người bố. Tuổi trẻ Online chia sẻ thông tin, vào ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận giám định gửi đến mẹ ruột của cháu N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1). Cụ thể, căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đối với nguyên nhân chết của cháu A. như sau: "Cháu A. chết do phù phổi cấp và sốc chấn thương".

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang và vết tích bạo hành của bé V.A - Ảnh: Tuổi trẻ Online Ngay sau đó, chị N.T.T.L. - bác của bé V.A đã chia sẻ bài viết thông tin kèm dòng trạng thái gây chú ý. Chị L. viết: "Ngày xử án chắc không còn bao xa nữ đâu". Bên cạnh đó, bác ruột của bé gái N.Q.V cũng mong ngóng những diễn tiến mới nhất về vụ việc của cháu gái: "Chờ ngày cả hai kẻ kia ra vành móng ngựa".

Động thái gây chú ý từ người thân bé V.A - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bài viết của người thân bé V.A được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người đã để lại lời động viên gia đình và đồng thời hy vọng, pháp luật sẽ nghiêm minh, có bản án đích đáng xử đúng người, đúng tội, để không một em bé nào phải chịu cảnh đau đớn như thế nữa. Nhiều người gửi lời đồng viên và mong muốn pháp luật sẽ công bằng với bé V.A - Ảnh: Chụp màn hình Cho tới thời điểm hiện tại, gia đình bé V.A cũng vẫn luôn có những chia sẻ trên mạng xã hội và một mực khẳng định rằng phía gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh mà sẽ luôn làm hết sức phối hợp với cơ quan điều tra để vụ án được xử lý đúng người đúng tội. Đồng thời, mẹ của bé V.A tỏ rõ thái độ kiên quyết, không thỏa hiệp dù bất kì lý do gì đối với hành động nhẫn tâm của chồng cũ và "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang đối với con gái mình.

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