Công an TP.HCM thông báo nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Cháu V.A chết do phù phổi cấp và sốc chấn thương'

Xã hội 16/02/2022 14:23

Vào ngày 16/2, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có kết luận giám định nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, liên quan tới vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua, vào ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận giám định gửi đến mẹ ruột của cháu N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1). Cụ thể, căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đối với nguyên nhân chết của cháu A. trong vụ án giết người, che giấu tội phạm và hành hạ người khác xảy ra tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo cho mẹ ruột của cháu A. về kết luận giám định nguyên nhân chết như sau: "Cháu A. chết do phù phổi cấp và sốc chấn thương".

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'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang và vết tích bạo hành của bé V.A - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Trước đó, theo như Vietnamnet đã đưa tin, vào ngày 22/12/2021 Công an Phường 22 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhận tin báo về việc cháu N.T.V.A (8 tuổi) tử vong tại Bệnh viện. Kết quả điều tra bước đầu, Công an TP.HCM xác định quá trình sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, Trang đã nhiều lần đánh đập cháu A. bằng tay, cây, roi... Trong khoảng thời gian từ 14h đến 18h ngày 22/12/2021, Trang đã liên tục đánh, đạp... khiến cháu A. tử vong.

Sau khi bé tử vong, Thái biết Trang có đánh con nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

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Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet

Vào ngày 4/1, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người". Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cũng có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, gia đình bé V.A cũng đã có những chia sẻ dài trên mạng xã hội khẳng định gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh mà sẽ luôn làm hết sức phối hợp với cơ quan điều tra để vụ án được xử lý đúng người đúng tội. 

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