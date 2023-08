Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang điều tra về vụ một nam sinh lớp 6 bị đâm bằng dao rọc giấy dẫn đến tử vong.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào chiều 15/2, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra làm rõ vụ học sinh ở Trường THCS Phong An xô xát nhau, khiến một nam sinh lớp 6 - N.Đ.N.H. (SN 2009; ngụ thôn Bồ Điền, Phong An) bị đâm bằng dao rọc giấy vào bụng, dẫn đến tử vong.

Dựa theo một số thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, trong khi cùng đi vệ sinh tại phòng vệ sinh của trường, nam sinh tên C (lớp 7) xô xát với H.. Sau đó, nam sinh T.C.Y. (học cùng lớp với C.) đến bênh vực bạn học.

Trong lúc xô xát, Y. mang dao cắt giấy ra dọa nhưng không may đâm trúng bụng H. nên bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tại xã Phong An cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì mất nhiều máu.

Sự việc đau lòng khiến một nam sinh lớp 6 bị đâm tử vong bằng dao rọc giấy xảy ra tại Trường THCS Phong An - Ảnh: Thanh niên

Bên cạnh đó, báo Người Lao Động đưa tin, sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc, ông Trần Công Phước, Chủ tịch UBND xã Phong An, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế), cho biết đã đến chia buồn, động viên gia đình em. Đồng thời, ông cũng thông tin thêm rằng vì là vụ án mạng nên hiện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiến hành điều tra.

Ông Phước cho hay: "Cơ quan công an của huyện và tỉnh đang điều tra làm rõ sự việc. Chính quyền địa phương đã đến động viên gia đình học sinh tử vong".

