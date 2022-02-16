Vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành: Kiến nghị đổi sang tội 'giết người' đối với cha ruột bé V.A

Xã hội 16/02/2022 15:30

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A. vừa có đơn kiến nghị thay đổi tội danh để điều tra đối với cha ruột bé về tội "giết người".

Thoe chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ Online, vào ngày 16/2, liên quan đến vụ việc "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong gây phẫn nộ trong dư luận suốt thời gian qua, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, người bảo vệ quyền lợi cho bé N.TV.A., cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha ruột bé V.A.).

Luật sư kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Thái từ tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" sang tội "giết người" với vai trò đồng phạm. Cụ thể, trong đơn kiến nghị, luật sư cho rằng bé V.A. hoàn toàn lệ thuộc và không dám có hành vi phản kháng đối với hành động đánh đập của Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai). Địa điểm xảy ra tội phạm là một căn hộ khép kín và người mà bé V.A. tin tưởng chính là cha mình. Tuy nhiên, người cha này đã đồng thuận với hành vi đánh đập của Trang.

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Vết tích bạo hành của bé V.A - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Ngoài ra, về camera trong căn hộ, Thái là người cài đặt, truy cập bằng điện thoại của mình nên bất cứ lúc nào Thái cũng có thể theo dõi hoạt động của Trang và bé V.A.. Do đó, hành động phạm tội của Trang xảy ra liên tiếp, nhiều ngày trong thời gian ngắn với mức độ ngày càng tăng cấp, dã man hơn và đỉnh điểm là ngày 22/12/2021. Các hành động ngày hôm trước gây ra thương tích cho bé A. chưa kịp lành thì Trang lại tiếp tục gây thương tích cho bé.

Do đó, các chấn thương do Trang gây ra cho bé A. trước ngày 22/12 có khả năng đã tác động, ảnh hưởng đến nguyên nhân tử vong của bé. Nếu tách rời hành vi của Trang để xử lý thành 2 tội danh là chưa thỏa đáng, cần xem xét xử lý hành vi hành hạ trong khoảng thời gian trước ngày 22/12 là tình tiết tăng nặng, định khung trong tội giết người.

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Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn kiến nghị thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Internet

Đối với Thái, cùng chịu trách nhiệm chung với Trang về hành vi hành hạ trẻ em. Trang nhận thức được rằng bất cứ lúc nào Thái cũng nhìn thấy được Trang đánh đập bé A. qua camera. Do đó, trường hợp hành vi "hành hạ người khác" của Trang được xem xét xử lý chung tội giết người thì Thái phải cùng chịu trách nhiệm với Trang về tội giết người với vai trò đồng phạm. Trong trường hợp trên, hành động Thái xóa dữ liệu camera là để tiêu hủy chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội của mình nên không thể xử lý Thái về hành vi che giấu tội phạm.

Luật sư cũng kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị cơ quan pháp y giải thích về các dấu vết thương tích trên người bé V.A.. Các vết thương gây ra vào ngày 22/12 và trước ngày 22/12, vết thương nào là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong cho bé, các vết thương còn lại có tác động, ảnh hưởng như thế nào đến nguyên nhân tử vong.

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã đưa ra kết luận về nguyên nhân của cháu V.A. là do "phù phổi cấp do sốc chấn thương".

Công an TP.HCM thông báo nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Cháu V.A chết do phù phổi cấp và sốc chấn thương'

Công an TP.HCM thông báo nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Cháu V.A chết do phù phổi cấp và sốc chấn thương'

Vào ngày 16/2, Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đã có kết luận giám định nguyên nhân tử vong của bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành.

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