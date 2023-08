Đối tượng Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) hiện đang bị tạm giữ để điều tra, củng cố hồ sơ về vụ việc ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang (Quảng Nam).

Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị bố ruột nhẫn tâm ném xuống sông đang gây xôn xao dư luận, theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, vào sáng ngày 17/2, thượng tá Phạm Viết Tiến - trưởng Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam, cho biết Công an huyện đang phối hợp văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) để điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc này. Đồng thời, lực lượng pháp y cũng sẽ khám nghiệm tử thi cho cháu bé.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Viên khai rằng do nghi ngờ vợ mình là L.T.T.N. (30 tuổi, đang ở TP.HCM) ngoại tình, phản bội mình nên khoảng 19h30 ngày 16/2, Viên từ nhà đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn để nói chuyện về việc trên.

Đối tượng Trần Văn Viên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Tiếp đó đó, Viên nảy sinh ý định giết con nên bồng con gái ruột của mình là cháu T.L.Y.V. (5 tuổi) từ nhà mẹ vợ đi đến bến đò Tam Hải. Đến đây, Viên ra cầu Ông Hiển ném con gái của mình xuống sông giết con để trả thù vợ vì gọi điện thoại cho vợ mà không nghe máy.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Viên về nhà nói lời từ biệt mẹ ruột. Sau đó, ông ngoại bé V. đến công an xã trình báo. Công an mời Viên đến trụ sở làm việc. Đến rạng sáng 17/2, thi thể cháu V. nổi trên sông cách vị trí Viên thả bé khoảng 100m.

Thượng tá Tiến cho biết, vụ việc thương tâm này hiện được Công an huyện bàn giao cho PC01 thụ lý theo thẩm quyền.

Thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) được phát hiện gần vị trí gặp nạn - Ảnh: Internet

Trước đó, theo chia sẻ từ Zing, vào khoảng 21h tối ngày 16/2, đối tượng Viên về nhà mẹ ruột, thú nhận đã ném con xuống sông. Từ trình báo của người nhà Viên, bộ đội biên phòng cảng Kỳ Hà cử lực lượng cùng thợ lặn và cả trăm người dân tham gia tìm kiếm.

Đến gần 1h ngày 17/2, nhà chức trách tìm thấy thi thể cháu bé cách vị trí ném khoảng 50 mét.

