Phẫn nộ với lời khai 'máu lạnh' của người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang

Xã hội 17/02/2022 13:36

Đối tượng Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) hiện đang bị tạm giữ để điều tra, củng cố hồ sơ về vụ việc ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang (Quảng Nam).

Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi bị bố ruột nhẫn tâm ném xuống sông đang gây xôn xao dư luận, theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, vào sáng ngày 17/2, thượng tá Phạm Viết Tiến - trưởng Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam, cho biết Công an huyện đang phối hợp văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Quảng Nam tạm giữ Trần Văn Viên (30 tuổi, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành) để điều tra, củng cố hồ sơ vụ việc này. Đồng thời, lực lượng pháp y cũng sẽ khám nghiệm tử thi cho cháu bé.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Viên khai rằng do nghi ngờ vợ mình là L.T.T.N. (30 tuổi, đang ở TP.HCM) ngoại tình, phản bội mình nên khoảng 19h30 ngày 16/2, Viên từ nhà đến nhà mẹ vợ ở cùng thôn để nói chuyện về việc trên.

be gai 5 tuoi
Đối tượng Trần Văn Viên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Tiếp đó đó, Viên nảy sinh ý định giết con nên bồng con gái ruột của mình là cháu T.L.Y.V. (5 tuổi) từ nhà mẹ vợ đi đến bến đò Tam Hải. Đến đây, Viên ra cầu Ông Hiển ném con gái của mình xuống sông giết con để trả thù vợ vì gọi điện thoại cho vợ mà không nghe máy. 

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Viên về nhà nói lời từ biệt mẹ ruột. Sau đó, ông ngoại bé V. đến công an xã trình báo. Công an mời Viên đến trụ sở làm việc. Đến rạng sáng 17/2, thi thể cháu V. nổi trên sông cách vị trí Viên thả bé khoảng 100m. 

Thượng tá Tiến cho biết, vụ việc thương tâm này hiện được Công an huyện bàn giao cho PC01 thụ lý theo thẩm quyền.

be gai 5 tuoi 1
Thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) được phát hiện gần vị trí gặp nạn - Ảnh: Internet

Trước đó, theo chia sẻ từ Zing, vào khoảng 21h tối ngày 16/2, đối tượng Viên về nhà mẹ ruột, thú nhận đã ném con xuống sông. Từ trình báo của người nhà Viên, bộ đội biên phòng cảng Kỳ Hà cử lực lượng cùng thợ lặn và cả trăm người dân tham gia tìm kiếm.

Đến gần 1h ngày 17/2, nhà chức trách tìm thấy thi thể cháu bé cách vị trí ném khoảng 50 mét.

Bà ngoại tiết lộ khoảnh khắc cuối cùng của cháu gái 5 tuổi trước khi bị ném xuống sông: 'Bé vẫn ôm con búp bê mà cha mới mua'

Bà ngoại tiết lộ khoảnh khắc cuối cùng của cháu gái 5 tuổi trước khi bị ném xuống sông: 'Bé vẫn ôm con búp bê mà cha mới mua'

Vào sáng ngày 17/2, người nhà đang tất bật lo tang lễ cho bé gái 5 tuổi bị cha ruột vứt xuống sông Trường Giang vào tối hôm qua (16/2).

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 5 tuổi bé gái 5 tuổi bị bố ném xuống sống lời khai của người bố ném con xuống sông

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số