Luật sư thông tin vụ bé 8 tuổi bị bạo hành, tiết lộ bé bị hành hạ như thời Trung cổ

Xã hội 17/02/2022 11:27

Sau kết luận giám định tử vong của bé 8 tuổi bị bạo hành được cơ quan Công an TP.HCM đưa ra, luật sự nhận định tội ác của dì ghẻ và cha ruột trong vụ việc là tội ác thời Trung cổ.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận giám định gửi đến mẹ ruột của cháu N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1) - nạn nhân bị bạo hành dã man dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo đó, kết luận giám định nguyên nhân bé gái tử vong do phù phổi cấp vì sốc chấn thương.

Luật sư thông tin vụ bé 8 tuổi bị bạo hành, tiết lộ bé bị hành hạ như thời Trung cổ - Ảnh 1
Bé V.A. tử vong với nhiều vết bầm tím lớn khắp người (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sau kết luận giám định tử vong từ Công an TP.HCM, trên trang cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) – một trong 3 luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé N.T.V.A cho biết kết luận này là chứng cứ vật chất rất quan trọng để làm căn cứ định tội danh của các bị can.

Theo bản kết luận, nguyên nhân chết của cháu bé là do phù phổi cấp vì sốc chấn thương. Như vậy, có thể thấy cơ chế hình thành vết thương của cháu bé là do tác động trực tiếp của ngoại lực bằng vật tày gây nên. Qua đó, luật sư Thơm nhận định bé V.A. đã bị hành hạ như thời Trung cổ trước khi qua đời: "Kết luận giám định bé 8 tuổi tử vong là bằng chứng tội ác như thời Trung cổ" - luật sư nói.

Luật sư thông tin vụ bé 8 tuổi bị bạo hành, tiết lộ bé bị hành hạ như thời Trung cổ - Ảnh 2
Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Ảnh: FBNV)

Qua trích xuất camera và lời khai các đối tượng, nhận định Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã hành hạ, đánh đập dã man, tàn bạo cháu bé suốt một thời gian dài gây nên những tổn thương rất lớn về sức khỏe và tinh thần cho bé. Ngày 22/12/2021, bé V.A. đã bị hành hạ dã man trong khoảng 4 tiếng trước khi qua đời. 

Theo luật sư Thơm, đối với hành vi của người bố Nguyễn Trung Kim Thái, Cơ quan điều tra khởi tố tội đồng phạm Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm là chưa đúng bản chất hành vi phạm tội. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Trung Kim Thái cũng thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh nhưng không những không can ngăn mà còn có lần cầm cây đánh con. 

Luật sư thông tin vụ bé 8 tuổi bị bạo hành, tiết lộ bé bị hành hạ như thời Trung cổ - Ảnh 3
Cây gậy gỗ đối tượng dùng để đánh bé tại hiện trường (Ảnh: Zing)

Theo quan điểm của luật sư, mặc dù nếu ngày 22/12/2021, ngày mà mà cháu bé bị đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh chết mà người bố không có mặt ở nhà nhưng vẫn có căn cứ đồng phạm giết cháu bé, bởi vì các lý do sau:

Thứ nhất, Thái chứng kiến Trang thường xuyên đánh đập dã man cháu hàng ngày khi dạy học online, không những không can ngăn mà còn đồng tình và cùng Trang tham gia đánh cháu bé.

Thứ hai, điện thoại di động của Thái sử dụng kết nối trực tiếp với Camera căn phòng nơi Trang đánh đập dã man cháu bé tử vong suốt 4 giờ. Do đó, nhiều khả năng Thái biết việc Trang đánh đập cháu vào ngày 22/12/2021 nhưng không can ngăn (như các lần trước) do không nghĩ đến hậu quả xảy.

Sau khi biết cháu bé bị Trang đánh ngất, có dấu hiệu tử vong nên đã về nhà cùng Trang xóa dấu vết, dữ liệu Camera, đưa cháu đi đến bệnh viện mà không trình báo và đã khai báo gian dối khi bị triệu tập nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Thứ ba, Trang hành hạ, đánh đập cháu bé tử vong khi đang chung sống cùng bố là phải do được sự hậu thuẫn về tinh thần và hành động của người bố thì mới dám. Như vậy, các đối tượng có chung động cơ, mục đích hành hạ, đánh chết cháu bé.

Thứ tư, các đối tượng có chung động cơ, mục đích hành hạ, đánh chết cháu bé!

Luật sư thông tin vụ bé 8 tuổi bị bạo hành, tiết lộ bé bị hành hạ như thời Trung cổ - Ảnh 4
Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (Ảnh: Internet)

Từ phân tích trên, luật sư Thơm cho rằng, hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác hơn cả đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang nên cần phải xử lý nghiêm minh nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ hậu quả mà chúng gây ra. Do đó, đối tượng Thái phải chịu trách nhiệm đồng phạm tội Giết người với Nguyễn Võ Quỳnh Trang thì mới đúng quy định của pháp luật.

Dẫn tin từ báo Công An TP.HCM, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - người bảo vệ quyền lợi cho bé V.A. cho biết, bà đã gửi đơn kiến nghị đơn kiến nghị thay đổi tội khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha đẻ của bé V.A) từ tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" sang tội "giết người" với vai trò đồng phạm. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã tiếp nhận đơn kiến nghị này.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành: Kiến nghị đổi sang tội 'giết người' đối với cha ruột bé V.A

Vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành: Kiến nghị đổi sang tội 'giết người' đối với cha ruột bé V.A

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bé N.T.V.A. vừa có đơn kiến nghị thay đổi tội danh để điều tra đối với cha ruột bé về tội "giết người".

Xem thêm
Từ khóa:   bé 8 tuổi bị bạo hành bố ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành dì ghẻ đánh con chồng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số