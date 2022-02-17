Sau kết luận giám định tử vong từ Công an TP.HCM, trên trang cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) – một trong 3 luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé N.T.V.A cho biết kết luận này là chứng cứ vật chất rất quan trọng để làm căn cứ định tội danh của các bị can.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận giám định gửi đến mẹ ruột của cháu N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1) - nạn nhân bị bạo hành dã man dẫn đến tử vong gây xôn xao dư luận thời gian qua. Theo đó, kết luận giám định nguyên nhân bé gái tử vong do phù phổi cấp vì sốc chấn thương.

Qua trích xuất camera và lời khai các đối tượng, nhận định Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã hành hạ, đánh đập dã man, tàn bạo cháu bé suốt một thời gian dài gây nên những tổn thương rất lớn về sức khỏe và tinh thần cho bé. Ngày 22/12/2021, bé V.A. đã bị hành hạ dã man trong khoảng 4 tiếng trước khi qua đời.

Theo bản kết luận, nguyên nhân chết của cháu bé là do phù phổi cấp vì sốc chấn thương. Như vậy, có thể thấy cơ chế hình thành vết thương của cháu bé là do tác động trực tiếp của ngoại lực bằng vật tày gây nên. Qua đó, luật sư Thơm nhận định bé V.A. đã bị hành hạ như thời Trung cổ trước khi qua đời: "Kết luận giám định bé 8 tuổi tử vong là bằng chứng tội ác như thời Trung cổ" - luật sư nói.

Theo luật sư Thơm, đối với hành vi của người bố Nguyễn Trung Kim Thái, Cơ quan điều tra khởi tố tội đồng phạm Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm là chưa đúng bản chất hành vi phạm tội. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Trung Kim Thái cũng thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh nhưng không những không can ngăn mà còn có lần cầm cây đánh con.

Cây gậy gỗ đối tượng dùng để đánh bé tại hiện trường (Ảnh: Zing)

Theo quan điểm của luật sư, mặc dù nếu ngày 22/12/2021, ngày mà mà cháu bé bị đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh chết mà người bố không có mặt ở nhà nhưng vẫn có căn cứ đồng phạm giết cháu bé, bởi vì các lý do sau:

Thứ nhất, Thái chứng kiến Trang thường xuyên đánh đập dã man cháu hàng ngày khi dạy học online, không những không can ngăn mà còn đồng tình và cùng Trang tham gia đánh cháu bé.

Thứ hai, điện thoại di động của Thái sử dụng kết nối trực tiếp với Camera căn phòng nơi Trang đánh đập dã man cháu bé tử vong suốt 4 giờ. Do đó, nhiều khả năng Thái biết việc Trang đánh đập cháu vào ngày 22/12/2021 nhưng không can ngăn (như các lần trước) do không nghĩ đến hậu quả xảy.

Sau khi biết cháu bé bị Trang đánh ngất, có dấu hiệu tử vong nên đã về nhà cùng Trang xóa dấu vết, dữ liệu Camera, đưa cháu đi đến bệnh viện mà không trình báo và đã khai báo gian dối khi bị triệu tập nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Thứ ba, Trang hành hạ, đánh đập cháu bé tử vong khi đang chung sống cùng bố là phải do được sự hậu thuẫn về tinh thần và hành động của người bố thì mới dám. Như vậy, các đối tượng có chung động cơ, mục đích hành hạ, đánh chết cháu bé.

Thứ tư, các đối tượng có chung động cơ, mục đích hành hạ, đánh chết cháu bé!

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái (Ảnh: Internet)

Từ phân tích trên, luật sư Thơm cho rằng, hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác hơn cả đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang nên cần phải xử lý nghiêm minh nhất mới tương xứng với tính chất, mức độ hậu quả mà chúng gây ra. Do đó, đối tượng Thái phải chịu trách nhiệm đồng phạm tội Giết người với Nguyễn Võ Quỳnh Trang thì mới đúng quy định của pháp luật.

Dẫn tin từ báo Công An TP.HCM, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - người bảo vệ quyền lợi cho bé V.A. cho biết, bà đã gửi đơn kiến nghị đơn kiến nghị thay đổi tội khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha đẻ của bé V.A) từ tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" sang tội "giết người" với vai trò đồng phạm. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã tiếp nhận đơn kiến nghị này.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.