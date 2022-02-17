Trước khi bị cha ruột nhẫn tâm ném xuống sông, bé gái 5 tuổi đã khóc lóc, van xin cha tha cho.

Theo chia sẻ thông từ Pháp luật TP.HCM, trước cái chết thương tâm của bé gái 5 tuổi, bà Lê Thị Lưu (57 tuổi, ngoại cháu V.) suy sụp, không còn khóc được nữa trước sự việc đau lòng. Bà Lưu nghẹn ngào kể lại, Viên và chị TTTN (30 tuổi, con gái bà) cưới nhau 7 năm trước. Năm 2017, chị N sinh cháu Vy. Cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng gửi con cho ngoại rồi dắt nhau vào TP.HCM làm việc. Khi dịch COVID-19 bùng phát ở TP.HCM, vợ chồng mất việc rồi xảy ra mâu thuẫn, Viên bỏ về quê.

Bà ngoại cháu V. dường như suy sụp hoàn toàn bởi bi kịch vừa ập đến với gia đình - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Bà Lưu không cầm được nước mắt: "Vợ chồng nó mâu thuẫn rồi Viên đập phá phòng trọ, con bé ở trong kia lo làm để dành tiền đền cho họ. Về đây nó ăn chơi lêu lổng, thường xuyên uống rượu rồi gọi vợ. Hồi tối, nó gọi cho vợ không được mới qua nhà tôi, nói tôi đưa điện thoại điện cho bé N". Thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) được phát hiện gần vị trí gặp nạn - Ảnh: Internet Lúc Viên sang nhà, bà Lưu đang bồng cháu Vy trên tay. Viên mượn điện thoại của bà Lưu gọi cho chị N, sau đó giật con gái từ tay bà Lưu. Ngay sau khi Viên bế bé V., bà Lương nhớ lại: "Con bé khóc lóc van xin cha tha cho nó, tôi giật lại nhưng không được. Tôi chạy theo ra ngoài thì nó đòi lấy đá ném, tôi sợ quá chạy vào nhà".

Mặc dù, Viên ăn chơi lêu lổng, hay hút bù đà, chơi "ma tuý đá", nhưng Viên rất thương con gái, thỉnh thoảng có mua búp bê, sửa cho con gái. Bà Lưu nghĩ bụng, Viên bồng con gái về nhà nội chơi như mọi khi, không ngờ nhận tin dữ, cả nhà chết lặng. Đối tượng Trần Văn Viên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người Lao Động Trước đó, báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/2, Viên từ nhà mình ở thôn Đông Tuần đến nhà vợ cùng thôn để nói chuyện với mẹ vợ. Trong quá trình nói chuyện, Viên đã nảy sinh ý định giết con gái ruột mình đang ở nhà mẹ vợ. Sau đó, Viên bồng bé đi từ nhà vợ mình xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển ném bé xuống sông. Ném xong, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình và bị công an xã khống chế ngay sau đó. Tới trưa ngày 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải), nơi nghi phạm này ném con của mình xuống sông Trường Giang. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cận cảnh hình ảnh thực nghiệm hiện trường của kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông vì cuồng nghen Vào trưa ngày 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam dẫn giải nghi phạm Trần Văn Viên thực nghiệm hiện trường tại vị trí mà đối tượng đã nhẫn tâm ném con gái ruột 5 tuổi xuống sông Trường Giang (Quảng Nam).

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