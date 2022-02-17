Bị bắt 'trèo tường' vì có bầu trước khi cưới, mẹ ruột của cô dâu tuyên bố cực gắt

Mới đây, một cô gái kể về việc bị nhà chồng bắt trèo tường từ phía sau vào ngay trong ngày cưới vì "ăn cơm trước kẻng".

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện bị nhà trai yêu cầu phải trèo cổng sau vào nhà trên mạng xã hội. Cụ thể, cô dâu tương lai không được phép đi cửa chính, mà phải trèo tường từ phía sau vào. Tuy nhiên, mẹ của cô gái thương con và không đồng ý tục lệ này nên quyết định hủy hôn ngay lập tức. Câu chuyện ngày cưới của cô gái thu hút sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Nguyên văn của cô gái viết: "Mẹ tôi đấy anh em ạ. Mẹ tôi cục thứ 2 không ai dám là thứ 7, chủ nhật. Mẹ tôi là dân buôn bán mà. Ở nhà thét ra lửa ra ngoài phun ra nham thạch.

Ấy thế mà biết tin tôi có bầu, lúc bàn chuyện cưới hỏi, mẹ tôi chưa từng ngẩng mặt lên nhìn nhà trai. Nhà người yêu tôi ở quê, trọng danh dự. Họ sang nhà tôi dạm hỏi tay không, mẹ tôi gật đầu chấp nhận. Ăn hỏi 5 tráp (chỗ tôi thường là 7 hoặc 9), mẹ tôi vẫn vâng dạ, bà bảo: "Tôi không bán con"... Họ có mỉa mai mẹ tôi không biết dạy dỗ để tôi ăn cơm trước kẻng, bà cũng làm thinh. Nhưng đến khi nhà chồng tương lai bảo đón dâu tôi không được đi cửa chính, mà phải trèo tường phía sau vào, mẹ tôi lập tức gọi sang nhà bên kia: Huỷ hôn. "Nó bụng mang dạ chửa mà bắt trèo tường à? Ông bà không thấy xót xa con dâu thì phải biết thương cháu mình. Đã không thương thì khỏi cưới xin gì nữa. Con cháu tôi tự tôi nuôi".

Bây giờ thì thằng người yêu tôi đang loạn lên giảng hoà 2 nhà, tôi thì mặc kệ... buông xuôi. Tôi thấy có lỗi với con tôi, với mẹ tôi... Tương lai tôi chưa biết về đâu nhưng nhìn thấy mẹ, tôi thấy an tâm hơn hẳn. Có mẹ thì còn gì mà phải sợ nữa, anh em nhỉ!". Dòng tin nhắn tuyên bố hủy hôn của mẹ ruột cô dâu - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, câu chuyện của cô gái này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đã đồng tình và ủng hộ hành động của mẹ cô dâu. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng tình yêu thương bao la của người mẹ đối với con cái thì không ai có thể sánh bằng. Vì thương con, thương cháu, bà bất chấp điều tiếng, khó khăn để có thể lo cho con, cháu của mình. Phản ứng của cư dân mạng khi cô dâu bị bắt trèo tường trong ngày cưới - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều người dùng mạng xã hội vừa xúc động, vừa hả hê. Điển hình như: "Bụng mang dạ chửi mà bắt trèo tường. Họ thương con họ sao lại không thương con dâu. Trọng danh dự mà tráp đậy là xu rồi, thử không trọng còn không biết ra sao. Có mẹ là có tất cả", "Nhất mẹ", "Trọng danh dự mà sang dạm hỏi tay không, trọng danh dự mà người ta đi 7,9 tráp nhà mình đi 5 tráp, trọng danh dự mà bắt con dâu trèo trường vào, nhà này hãm thì có chứ trọng danh dự cái gì",...

Cận cảnh hình ảnh thực nghiệm hiện trường của kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông vì cuồng nghen Vào trưa ngày 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam dẫn giải nghi phạm Trần Văn Viên thực nghiệm hiện trường tại vị trí mà đối tượng đã nhẫn tâm ném con gái ruột 5 tuổi xuống sông Trường Giang (Quảng Nam).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bat-treo-tuong-vi-co-bau-truoc-khi-cuoi-me-ruot-cua-co-dau-tuyen-bo-cuc-gat-450615.html