Mẹ bé gái 5 tuổi bị ném xuống sông vội vã trở về trong lễ chôn cất con: Đau đớn tột cùng, ôm chặt bài vị trong tay

Xã hội 18/02/2022 08:21

Trong lễ tiễn biệt con về nơi an nghỉ, mẹ ruột của cháu T. L. Y. V. đã tất tả từ TP.HCM trở về. Suốt đoạn đường đi, chị ôm chặt bài vị con gái xấu số trong tay...

Những ngày qua, vụ việc bé gái 5 tuổi bị bố ném xuống sông nghi do ghen tuông vợ gây chấn động dư luận.  Theo thông tin của báo Tiền Phong, chiều 17/2, cháu L. T. Y. V - nạn nhân vụ việc trên, đã được người thân tổ chức chôn cất. Nhiều hàng xóm cũng đến tiễn đưa em về nơi an tâm, không ai cầm đặng nước mắt.

Đáng chú ý, xuất hiện tại buổi lễ, chị Lê Thị Ty N. (30 tuổi, mẹ của bé gái) đã kịp từ TP.HCM về tiễn biệt con gái xấu số. Giờ đây, người mẹ không thể ôm ấp con vào lòng như trước nữa mà chỉ còn ôm chặt bài vị của con. Nhìn cảnh tượng này, suốt quãng đường từ nghĩa trang về nhà, ai cũng xót thương.

Mẹ bé gái 5 tuổi bị ném xuống sông vội vã trở về trong lễ chôn cất con: Đau đớn tột cùng, ôm chặt bài vị trong tay - Ảnh 1
Người mẹ trẻ ôm chặt bài vị con trong lòng - Ảnh: Tiền Phong

Được biết, năm 2015, chị N. kết hôn với anh Trần Văn Viên, cả 2 là người cùng thôn. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, vợ chồng thường xuyên cãi vã. Mỗi khi uống rượu say, Viên thường đánh vợ và hay nổi cơn ghen. Để mưu sinh và có tiền nuôi con nên chị N. vào TP.HCM làm công nhân. Viên đi theo vào TP nhưng được một thời gian thì trở về quê.

Thấy con hay uống rượu, có khi hay tin con dùng "cỏ Mỹ", bà Lê Thị V. (mẹ đẻ Trần Văn Viên) cũng ra sức khuyên bảo nhưng không được. Bà V. nức nở: “Nó khi uống rượu vào tính khí ngang tàng, nhưng cũng rất thương con. Bữa hôm đi tàu về nó còn mua quà cho con. Không hiểu sao nó lại gây nên sự việc này".

Mẹ bé gái 5 tuổi bị ném xuống sông vội vã trở về trong lễ chôn cất con: Đau đớn tột cùng, ôm chặt bài vị trong tay - Ảnh 2
Người dân bàng hoàng trước sự việc bé gái bị cha ném xuống sông - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, tối 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tạm giữ hình sự với Trần Văn Viên. Theo điều tra ban đầu, Viên khai nhận hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trước Tết Nguyên đán nên vợ Viên bỏ về nhà cha mẹ ruột (ở cùng thôn) và sau Tết đã vào TP.HCM làm công nhân may.

Thời gian gần đây, Viên thường xuyên điện thoại cho vợ nhưng chị không nghe máy. Đỉnh điểm là khoảng 19h ngày 16/2, sau khi gây gổ với vợ, Viên đã đến nhà mẹ vợ bồng con gái đi bộ đến bến đò thôn Đông Tuần ném cháu xuống sông rồi về nhà (hành vi trên được camera an ninh tại khu vực này ghi lại).

 

Người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông ở Quảng Nam để trả thù vợ đối diện mức án nào?

Người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông ở Quảng Nam để trả thù vợ đối diện mức án nào?

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không những xâm phạm đến tính mạng của người khác mà nạn nhân ở đây là trẻ em và là người con ruột của ông Viên", luật sư Phúc nhận định.

Xem thêm
Từ khóa:   cha ném con xuống sông người mẹ có mặt tại lễ chôn cất con mẹ ruột của bé 5 tuổi bị cha ném xuống sông

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số