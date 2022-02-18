Trong lễ tiễn biệt con về nơi an nghỉ, mẹ ruột của cháu T. L. Y. V. đã tất tả từ TP.HCM trở về. Suốt đoạn đường đi, chị ôm chặt bài vị con gái xấu số trong tay...

Những ngày qua, vụ việc bé gái 5 tuổi bị bố ném xuống sông nghi do ghen tuông vợ gây chấn động dư luận. Theo thông tin của báo Tiền Phong, chiều 17/2, cháu L. T. Y. V - nạn nhân vụ việc trên, đã được người thân tổ chức chôn cất. Nhiều hàng xóm cũng đến tiễn đưa em về nơi an tâm, không ai cầm đặng nước mắt. Đáng chú ý, xuất hiện tại buổi lễ, chị Lê Thị Ty N. (30 tuổi, mẹ của bé gái) đã kịp từ TP.HCM về tiễn biệt con gái xấu số. Giờ đây, người mẹ không thể ôm ấp con vào lòng như trước nữa mà chỉ còn ôm chặt bài vị của con. Nhìn cảnh tượng này, suốt quãng đường từ nghĩa trang về nhà, ai cũng xót thương.

Người mẹ trẻ ôm chặt bài vị con trong lòng - Ảnh: Tiền Phong Được biết, năm 2015, chị N. kết hôn với anh Trần Văn Viên, cả 2 là người cùng thôn. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống, vợ chồng thường xuyên cãi vã. Mỗi khi uống rượu say, Viên thường đánh vợ và hay nổi cơn ghen. Để mưu sinh và có tiền nuôi con nên chị N. vào TP.HCM làm công nhân. Viên đi theo vào TP nhưng được một thời gian thì trở về quê. Thấy con hay uống rượu, có khi hay tin con dùng "cỏ Mỹ", bà Lê Thị V. (mẹ đẻ Trần Văn Viên) cũng ra sức khuyên bảo nhưng không được. Bà V. nức nở: “Nó khi uống rượu vào tính khí ngang tàng, nhưng cũng rất thương con. Bữa hôm đi tàu về nó còn mua quà cho con. Không hiểu sao nó lại gây nên sự việc này".

Người dân bàng hoàng trước sự việc bé gái bị cha ném xuống sông - Ảnh: Tiền Phong Theo thông tin của báo Tuổi trẻ, tối 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã tạm giữ hình sự với Trần Văn Viên. Theo điều tra ban đầu, Viên khai nhận hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trước Tết Nguyên đán nên vợ Viên bỏ về nhà cha mẹ ruột (ở cùng thôn) và sau Tết đã vào TP.HCM làm công nhân may. Thời gian gần đây, Viên thường xuyên điện thoại cho vợ nhưng chị không nghe máy. Đỉnh điểm là khoảng 19h ngày 16/2, sau khi gây gổ với vợ, Viên đã đến nhà mẹ vợ bồng con gái đi bộ đến bến đò thôn Đông Tuần ném cháu xuống sông rồi về nhà (hành vi trên được camera an ninh tại khu vực này ghi lại).

Người cha ném con gái 5 tuổi xuống sông ở Quảng Nam để trả thù vợ đối diện mức án nào? "Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không những xâm phạm đến tính mạng của người khác mà nạn nhân ở đây là trẻ em và là người con ruột của ông Viên", luật sư Phúc nhận định.

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