Không khỏi phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm của người đàn ông ném con gái xuống sông vì gọi điện cho vợ không được, CĐM đã tìm ra trang facebook và không khỏi bức xúc trước những bài đăng về con gái của người này.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, tối 16/2, khoảng 19h30, Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ xã Tam Hải) sau khi xảy ra mẫu thuẫn, ghen tuông vì gọi điện cho vợ không được, người này đã đi về nhà ba mẹ vợ, cõng con gái là bé V. trên vai rồi đi thẳng ra bờ sông, ném xuống. Vụ việc khiến bé gái 5 tuổi tử vong sau đó. Nới bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông (Ảnh: Tuổi Trẻ) Sau khi vụ việc quá khủng khiếp và tàn nhẫn này xảy ra, cư dân mạng hiện đã tìm ra Facebook của người được cho là cha của bé gái và tràn vào trang cá nhân của Viên để thả phẫn nộ cùng những lời chỉ trích gay gắt. Bên dưới mỗi bài đăng của người này, nhiều người đã để lại những bình luận chửi bới thậm tệ.

Facebook cá nhân của Trần Văn Viên rất hay đăng hình ảnh con gái. (Ảnh chụp màn hình) Trái ngược với sự máu lạnh trong đoạn clip được ghi lại khi người này vác con gái trên vai đi thẳng ra sông ném xuống không chút chần chừ, thì trên MXH, Viễn lại tỏ ra khá yêu thương con gái, thậm chí còn đặt ảnh con gái làm avatar và ảnh bìa. Khi bạn bè vào bình luận khen bé dễ thương, Viên không ngần ngại khoe với giọng đầy tự hào "con gái mình đó nha". Viên vác con gái ném thẳng xuống sông không chút chần chừ. (Ảnh cắt từ clip) Chính vì vậy, bên dưới bài đăng, nhiều người không khỏi phẫn nộ và đặt ra câu hỏi tại sao người này lại có thể hành động tàn nhẫn như vậy với con gáu. Liệu tình thương máu mủ Viên tỏ ra trên trang cá nhân chỉ là sự giả dối? Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của đối tượng này cũng hay đăng ảnh ăn uống nhậu, hát hò cùng bạn bè rồi phát trực tiếp lên mạng.

Dẫn tin từ Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, Viên khai rằng y gọi điện cho vợ mình là L.T.T.N. (30 tuổi) đang ở TP HCM nhưng vợ không nghe máy nên nảy sinh ghen tuông, nghi vợ ngoại tình. Bức xúc trước việc đó, người này khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/2, đã từ nhà mình ở thôn Đông Tuần đến nhà vợ cùng thôn để nói chuyện với mẹ vợ. Viên tại cơ quan công an (Ảnh: Người Lao Động) Trong quá trình nói chuyện, Viên đã nảy sinh ý định giết con gái ruột mình đang ở nhà mẹ vợ. Sau đó, Viên bồng bé đi từ nhà vợ mình xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển ném bé xuống sông. Ném xong, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình và bị công an xã khống chế ngay sau đó. Đối tượng được áp giải đi thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: Người Lao Động) Sau gần 5h tìm kiếm với hàng trăm người gồm lực lượng chức năng và người dân cùng nhau tìm kiếm bé gái 5 tuổi thì đến 0h15 ngày 17/2 thi thể bé được phát hiện, đưa vào bờ. Dẫn tin từ VOV, thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, người cha có tiền sử dùng ma túy. Trước khi gây ra vụ sát hại con gái ruột, đối tượng được cho là đã sử dụng ma túy.

Vụ cha ném con gái xuống sông: Đã tìm thấy thi thể bé sau 5 giờ tìm kiếm Sau gần 5 giờ tìm kiếm, thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ném xuống sông Trường Giang (Quảng Nam) được phát hiện gần vị trí gặp nạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cdm-phan-no-bai-dang-cua-nguoi-cha-nem-con-gai-xuong-song-toan-dang-anh-yeu-thuong-con-la-gia-doi-450630.html