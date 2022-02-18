Cả xóm chài ở bán đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) như "chết lặng" trước cái chết bi thương của cháu bé 5 tuổi bị cha nhẫn tâm ném xuống sông Trường Giang.

Theo chia sẻ thông tin của Pháp luật và bạn đọc, liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi - bị người cha "máu lạnh" ném xuống sông dẫn đến tử vong, vào chiều ngày 17/2, linh cữu của bé gái 5 tuổi bị cha ruột ném xuống sông tử vong đã được người thân và hàng xóm án táng tại nghĩa trang cách nhà chỉ vài trăm mét. Trong không khí đau thương của tang lễ, chị L.T.TN (sinh năm 1992, mẹ của bé V.) suy sụp hoàn toàn trước bi kịch ập đến với gia đình mình. Suốt quãng đường đưa con về nơi an nghỉ, chị cứ ôm chầm lấy bài vị và lẩm bẩm gọi tên con gái như người mất hồn.

Đau đớn trước hình ảnh mẹ ruột của bé V. ôm thất thần, ôm chặt bài vị của con gái - Ảnh: Tiền Phong Bà Lê Thị Lưu (bà ngoại của cháu V.) cho biết, con gái bà và nghi phạm Trần Văn Viên (sinh năm 1992) cưới nhau năm 2015. Khi bé V. được 1 tuổi thì hai vợ chồng vào Sài Gòn làm công nhân, con gửi bà ngoại chăm sóc. Vào năm ngoái Viên đánh vợ rồi bỏ về quê, để mình N. trong Sài Gòn. Tết vừa rồi, do dịch Covid-19 nên Na cũng không về. Một tháng, Viên đánh vợ không biết bao nhiều lần… Không chịu đựng nổi nữa nên Na mới phải khăn gói vào lại Sài Gòn để làm công nhân may, kiếm tiền gửi về phụ tôi nuôi con. Song, dù bản tính thô lỗ, cộc cằn và vũ phu nhưng thường ngày Viên vẫn rất yêu thương con gái nhỏ. Thậm chí, vào 2 ngày trước, Viên mới đi biển về có mua thùng sữa và búp bê mới cho con chơi.

Bà ngoại cháu V. suy sụp, khóc nấc từng cơn bởi bi kịch vừa ập đến với gia đình - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Nhớ lại những hình ảnh trước khi cháu gái ra đi, bà Lưu khóc nấc từng cơn: "Mỗi lần thấy con rể đến nhà là tim tôi đập thình thịch vì sợ nó đánh mình rồi không ai cứu nữa, trong khi vợ chồng tôi thì đã già yếu. Lúc đó, bé V. ngồi co ro trên ghế, run sợ và ôm cứng con búp bê mà cha mới mua cho hôm trước". Viên gọi cho chị N., tưởng là mẹ gọi nên chị nghe máy. Lúc này, hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã vì Viên nghi ngờ vợ ở trong TP.HCM ngoại tình, phản bội anh. Bà Lưu nghẹn ngào: "Sau khi cãi nhau với vợ, Viên tắt máy rồi lập tức bồng V. ra khỏi nhà. Tôi can ngăn, ôm chân của Viên lại thì bị Viên đạp vào ghế khiến tôi ngã ra nền. Khi tôi chạy theo đòi lại cháu thì bị Viên hù dọa: 'Bà mà chạy theo nữa tôi lấy đá ném vào đầu đó'. Lúc bị cha bồng đi, V. liên tục kêu 'ngoại ơi cứu con'… Nhưng tôi cứ nghĩ cũng như mọi hôm, nó bồng con bé về nhà nội nên không đuổi theo nữa, ai ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này". Đối tượng Trần Văn Viên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người Lao Động Trước đó, như báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 phút tối 16/2, Viên bồng con gái là cháu T.L.Y.V (SN 2017) ném xuống sông Trường Giang. Đến khoảng 0 giờ 15 phút, thi thể cháu bé được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy cách nơi cháu bé bị ném xuống sông khoảng 100 m. Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Văn Viên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an Quảng Nam tạm giữ hình sự người cha nhẫn tâm ném con gái xuống sông dẫn đến tử vong Vào tối ngày 17/2, liên quan đến vụ việc người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang, đối tượng Trần Văn Viên hiện đang bị tạm giữ hình sự.

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