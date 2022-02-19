Vụ nổ súng bắn đôi vợ chồng hàng xóm: Người vợ đã tỉnh lại, chưa thể lấy lời khai

Xã hội 19/02/2022 13:34

Nạn nhân trong vụ nổ súng sát hại bởi hàng xóm ở Thái Nguyên - bà Phạm Thị Đ. được bệnh viện thông báo đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại nhưng chưa thể lấy lời khai.

Dẫn tin từ Vietnam Net, ngày 19/2, bác sĩ Đặng Quang Dũng - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, sức khoẻ của bà Phạm Thị Đ. (SN 1971) -  nạn nhân trong vụ nổ súng xảy ra vào sáng 15/2, ở xóm Tân Tiến (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) đã có tiến triển tốt.

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Nạn nhân trong vụ bị nổ súng ở Thái Nguyên đã qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Vietnam Net)

Hiện nạn nhân đã tỉnh lại, không còn nguy cơ tử vong, tuy nhiên, vẫn chưa thể cung cấp lời khai vì nhận thức của bệnh nhân vẫn trong tình trạng chưa rõ ràng, nhận thức còn chậm và chủ yếu theo bản năng.

“Chúng tôi tiên lượng sẽ cai máy thở cho bà Đoàn trong ngày hôm nay. Sau này, bà Đoàn có thể sẽ bị liệt và gặp một vài di chứng. Cơ quan công an cũng đã giám định thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, việc lấy lời khai về vụ việc thì chưa thể tiến hành” - bác sĩ Dũng cho biết thêm.

Trước đó, dẫn tin từ Người Lao Động, khoảng 9 giờ 50 phút ngày 15/2, ông Lê Văn T. (SN 1971) và vợ là bà Phạm Thị Đ. (SN 1971; trú tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến) đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh Lê Văn V. (SN 1992) thì bị Lê Văn Hữu (SN 1981; cùng trú ở xóm Tân Tiến) đứng trên tầng 2 nhà Hữu dùng súng bắn ông T. và bà Đ..

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Hiện trường vụ nổ súng khiến 3 người thương vong . (Ảnh: Người Lao Động)

Ngay sau khi nổ súng bắn vợ chồng hàng xóm, Lê Văn Hữu đã dùng súng tự sát. Công an xác định Hữu và ông Lê Văn T. tử vong; bà Phạm Thị Đ. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Tại thời điểm nhập viện, bà Đ. đang trong tình trạng hôn mê với một vết thương ở vùng thái dương, có tổn thương não. Viên đạn đã làm vỡ lớp xương thái dương của bệnh nhân và cắm vào trong tổ chức não 3-5 cm. Sau khi hồi sức cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Hữu và các nạn nhân có mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền bạc, từ đó dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng.

 

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