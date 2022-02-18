Cơ quan công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt được đối tượng Nguyễn Thị Cần (47 tuổi, ở xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), nghi phạm liên quan đến vụ thi thể người đàn ông có nhiều vết thương trong ống cống.

Theo thông tin chia sẻ từ Zing, liên quan tới vụ việc về thi thể người đàn ông trong ống cống, vào tối ngày 18/2, ông Vũ Quang Đảm - Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, vào khoảng 13h45 cùng ngày, người dân, chính quyền đã bắt được đối tượng Nguyễn Thị Cần (57 tuổi).

Ngay sau khi bắt được đối tượng, người dân đã bàn giao cho công an địa phương. Người phụ nữ này bị bắt tại khu vực núi Ba Hòn, nằm ngay sau nhà của nạn nhân. Trong 3 ngày lẩn trốn trên rừng, nghi phạm đã ăn vỏ cây bạch đàn, củ sắn để sống.

Đối tượng Nguyễn Thị Cần - Ảnh: Zing

Trước đó, theo báo Dân Việt đưa tin, vào chiều 15/2, thi thể ông Thắng được người dân thôn Tân Biên 1 phát hiện trong ống cống ngay trước nhà với nhiều vết thương. Sự việc được báo tin đến cơ quan công an và chính quyền địa phương ngay sau đó.

Vào ngày 17/2, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Cần (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại thôn Thống Nhất, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) với đặc điểm nhận dạng là có nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định Nguyễn Thị Cần là đối tượng tình nghi, tuy nhiên thời điểm vụ việc được phát hiện, Cần không có mặt ở địa phương.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang lấy lời khai của Cần để điều tra, làm rõ vụ án giết người.

NÓNG: Học sinh từ 1 đến lớp 6 tại quận nội thành Hà Nội hoãn đến trường đến khi có thông báo mới Chiều 18/2, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc tạm hoãn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đến trường đến khi có thông báo mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-thi-the-nguoi-dan-ong-trong-ong-cong-o-tuyen-quang-lan-tron-trong-rung-vo-ho-an-vo-cay-song-qua-ngay-450875.html