Vụ thi thể người đàn ông trong ống cống ở Tuyên Quang: lẩn trốn trong rừng 'vợ hờ' ăn vỏ cây sống qua ngày

Xã hội 18/02/2022 22:13

Cơ quan công an tỉnh Tuyên Quang đã bắt được đối tượng Nguyễn Thị Cần (47 tuổi, ở xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), nghi phạm liên quan đến vụ thi thể người đàn ông có nhiều vết thương trong ống cống.

Theo thông tin chia sẻ từ Zing, liên quan tới vụ việc về thi thể người đàn ông trong ống cống, vào tối ngày 18/2, ông Vũ Quang Đảm - Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, vào khoảng 13h45 cùng ngày, người dân, chính quyền đã bắt được đối tượng Nguyễn Thị Cần (57 tuổi).

Ngay sau khi bắt được đối tượng, người dân đã bàn giao cho công an địa phương. Người phụ nữ này bị bắt tại khu vực núi Ba Hòn, nằm ngay sau nhà của nạn nhân. Trong 3 ngày lẩn trốn trên rừng, nghi phạm đã ăn vỏ cây bạch đàn, củ sắn để sống.

thi the nguoi dan ong trong ong cong
Đối tượng Nguyễn Thị Cần - Ảnh: Zing

Trước đó, theo báo Dân Việt đưa tin, vào chiều 15/2, thi thể ông Thắng được người dân thôn Tân Biên 1 phát hiện trong ống cống ngay trước nhà với nhiều vết thương. Sự việc được báo tin đến cơ quan công an và chính quyền địa phương ngay sau đó.

Vào ngày 17/2, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Cần (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại thôn Thống Nhất, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) với đặc điểm nhận dạng là có nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải. Quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định Nguyễn Thị Cần là đối tượng tình nghi, tuy nhiên thời điểm vụ việc được phát hiện, Cần không có mặt ở địa phương.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang lấy lời khai của Cần để điều tra, làm rõ vụ án giết người.

 

NÓNG: Học sinh từ 1 đến lớp 6 tại quận nội thành Hà Nội hoãn đến trường đến khi có thông báo mới

NÓNG: Học sinh từ 1 đến lớp 6 tại quận nội thành Hà Nội hoãn đến trường đến khi có thông báo mới

Chiều 18/2, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc tạm hoãn cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 thuộc 12 quận nội thành đến trường đến khi có thông báo mới.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể người đàn ông trong ống cống Tuyên Quang giêt người

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số