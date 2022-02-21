Một học sinh nữ Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Quận 4, TP.HCM, đã nhảy lầu trong buổi học vào sáng ngày 21/2. Theo chia sẻ từ phía nhà trường, nữ sinh này có học lực giỏi liên tục trong nhiều năm.

Theo chia sẻ từ Vietnamnet, liên quan đến vụ việc về một nữ sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, cho hay nữ sinh này đã nhảy từ lầu 3 xuống nhưng rất may là em đã rớt xuống mái che của lầu 1 rồi sau đó mới rơi xuống đất. Vì vậy không có sự nguy hiểm đến tính mạng.

Theo hồ sơ, em N. - học sinh lớp 10A10 của trường từng học cấp 2 ở quận 1, và thành tích với 4 năm THCS là học sinh giỏi. Cuối học kỳ I vừa qua em cũng đạt học lực giỏi với điểm tổng kết 8,4 và hạnh kiểm tốt.

Tuy nhiên, về hoàn cảnh, ông Đảo thông tin nữ sinh sống chung với bà nội từ nhỏ. Do vậy em đã có những chia sẻ với bà, bà em đã chia sẻ rằng từ hồi cấp 2 em nói mình bị trầm cảm. Đôi lúc em nói những câu chữ thiếu kiềm chế cảm xúc, tuy nhiên bà chỉ nghĩ em buồn nên nói vậy.

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: Vietnamnet

Ông Đảo cũng chia sẻ thêm: "Sáng nay em đến trường và chơi vui vẻ cùng các bạn, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Trường đã ngay lập tức thông báo cho gia đình, công an quận và các ban, ngành liên quan, báo cáo về Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM. Chúng tôi cũng đã đến lớp 10A10 để nắm thêm tình hình và ổn định tâm lý cho các học sinh khác".

Trước đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, vào lúc 8h35 phút ngày 21/2, trong giờ ra chơi của các khối lớp bỗng mọi người nghe thấy tiếng động lớn ngoài sân trường. Ngay sau đó, nhân viên y tế của trường đã tiến hành sơ cứu cho em N. và đưa em đi bệnh viện 115. Gia đình đã chuyển em qua Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện tại, em N. đang được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đang đợi kết quả từ bệnh viện.

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