Nữ sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử ở TP.HCM: 4 năm liền học sinh giỏi, điểm tổng kết là 8,4

Xã hội 21/02/2022 15:52

Một học sinh nữ Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Quận 4, TP.HCM, đã nhảy lầu trong buổi học vào sáng ngày 21/2. Theo chia sẻ từ phía nhà trường, nữ sinh này có học lực giỏi liên tục trong nhiều năm.

Theo chia sẻ từ Vietnamnet, liên quan đến vụ việc về một nữ sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, cho hay nữ sinh này đã nhảy từ lầu 3 xuống nhưng rất may là em đã rớt xuống mái che của lầu 1 rồi sau đó mới rơi xuống đất. Vì vậy không có sự nguy hiểm đến tính mạng. 

Theo hồ sơ, em N. - học sinh lớp 10A10 của trường từng học cấp 2 ở quận 1, và thành tích với 4 năm THCS là học sinh giỏi. Cuối học kỳ I vừa qua em cũng đạt học lực giỏi với điểm tổng kết 8,4 và hạnh kiểm tốt.

Tuy nhiên, về hoàn cảnh, ông Đảo thông tin nữ sinh sống chung với bà nội từ nhỏ. Do vậy em đã có những chia sẻ với bà, bà em đã chia sẻ rằng từ hồi cấp 2 em nói mình bị trầm cảm. Đôi lúc em nói những câu chữ thiếu kiềm chế cảm xúc, tuy nhiên bà chỉ nghĩ em buồn nên nói vậy.

nu sinh lop 10 nhay lau tu tu
Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: Vietnamnet

Ông Đảo cũng chia sẻ thêm: "Sáng nay em đến trường và chơi vui vẻ cùng các bạn, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Trường đã ngay lập tức thông báo cho gia đình, công an quận và các ban, ngành liên quan, báo cáo về Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM. Chúng tôi cũng đã đến lớp 10A10 để nắm thêm tình hình và ổn định tâm lý cho các học sinh khác".

Trước đó, Tuổi trẻ Online đưa tin, vào lúc 8h35 phút ngày 21/2, trong giờ ra chơi của các khối lớp bỗng mọi người nghe thấy tiếng động lớn ngoài sân trường. Ngay sau đó, nhân viên y tế của trường đã tiến hành sơ cứu cho em N. và đưa em đi bệnh viện 115. Gia đình đã chuyển em qua Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện tại, em N. đang được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đang đợi kết quả từ bệnh viện. 

Hàn Quốc: Giảm án cho người cha cố gắng ném con trai mới 1 tháng tuổi ra ngoài cửa sổ

Hàn Quốc: Giảm án cho người cha cố gắng ném con trai mới 1 tháng tuổi ra ngoài cửa sổ

Tòa án xét xử lần 2 đã giảm án cho người cha 40 tuổi bị kết án tù tại phiên tòa sơ thẩm vì nghi ngờ ngược đãi con trai 1 tháng tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử sự việc đau lòng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số