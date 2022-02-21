Hàn Quốc: Giảm án cho người cha cố gắng ném con trai mới 1 tháng tuổi ra ngoài cửa sổ

Xã hội 21/02/2022 12:16

Tòa án xét xử lần 2 đã giảm án cho người cha 40 tuổi bị kết án tù tại phiên tòa sơ thẩm vì nghi ngờ ngược đãi con trai 1 tháng tuổi.

Tòa án xét xử lần 2 đã giảm án cho người cha 40 tuổi bị kết án tù tại phiên tòa sơ thẩm vì nghi ngờ ngược đãi con trai 1 tháng tuổi. Nguyên nhân được giải thích là vì nguy cơ lạm dụng giảm do bị cáo đã ly hôn với vợ và hành vi phạm tội không được coi là lạm dụng thường xuyên.

Vào ngày 21/2, phòng Điều tra Hình sự 2 của Tòa án phía Tây Quận Seoul đã lật lại bản án ban đầu đối với A (40 tuổi), người bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Phúc lợi Trẻ em và tuyên án 10 tháng tù giam và 2 năm tù treo. Tòa án đã giảm án và ra lệnh cho anh A thực hiện 200 giờ phục vụ xã hội và duy trì lệnh tham gia giảng dạy điều trị ngược đãi trẻ em trong 80 giờ.

Vào tháng 12/2018, anh A bị đưa ra cảnh cáo về tội chửi bới, nhấc bổng đứa con trai 1 tháng tuổi và ném xuống sàn. Vào tháng 1 năm sau, anh ta chửi bới khi con trai mình khóc và khi vợ phản đối, anh ta có hành động như ném con trai mình ra ngoài cửa sổ. Tòa án điều tra ra rằng A vẫn tiếp tục có hành vi chửi bới, lạm dụng và đánh đập con trai mình. 

Hàn Quốc: Giảm án cho người cha cố gắng ném con trai mới 1 tháng tuổi ra ngoài cửa sổ - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, ông A kháng cáo với lý do trình bày sai sự thật và bị kết án oan. Anh ta cũng khẳng định rằng không có bằng chứng lạm dụng và lời khai của người vợ đã ly hôn của anh ta rất khó tin vì nó không nhất quán.

Đáp lại, Tòa phúc thẩm chỉ ra rằng tòa án xét xử đã không xét xử sai sự thật do đã xem xét nhân chứng và vật chứng rõ ràng. Tuy nhiên, tòa án chấp nhận chủ trương rằng hình phạt ban đầu khá nặng nề. Tiếp đó, tòa án giải thích: "Sau khi ly hôn, nguy cơ lạm dụng bổ sung đã giảm đi do loại bỏ quyền đàm phán phỏng vấn đối với nạn nhân. Hành vi phạm tội đã xảy ra ngẫu nhiên trong quá trình cãi nhau với bạn đời và mức độ bạo lực dường như không quá nghiêm trọng".

Ngoài ra, đại diện tòa án cũng cho biết: "Không có vẻ như thường xuyên ngược đãi người bị hại và bị cáo dường như đã nỗ lực để nuôi dưỡng người bị hại". A cho biết anh đã cân nhắc việc liên tục chi trả chi phí nuôi dưỡng.

(Theo Chosun)

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