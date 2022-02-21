Phú Thọ: Cấp cứu cho bé trai 2 tuổi bị hoại tử ruột non do thoát vị bẹn nghẹt

Vừa qua, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), bệnh viện vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu cho bé trai bị thoát vị bẹn nghẹt gây hoại tử ruột.

Theo thông tin chia sẻ từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, các bác sĩ vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu thành công cho bé trai bị thoát vị bẹn nghẹt gây hoại tử ruột. Cụ thể, một bé trai 2 tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện khám trong tình trạng sốt 37,8 độ, không đại trung tiện được, buồn nôn, nôn ra thức ăn, mệt mỏi, khối phồng vùng bẹn trái không đẩy lên được, sờ nắn khối phồng gây đau tức nhiều. Phía gia đình của bệnh nhi cho biết người nhà mới phát hiện khối phồng từ khoảng 20 giời ngày 19/2. Tuy nhiên, do rằng nghĩ bé chỉ bị hạch đơn thuần nên không đưa bé đến viện ngay. Đến sáng ngày 20/2, tình trạng bé đau, sốt, mệt mỏi, không ăn nên gia đình đưa bé đến Phòng khám đa khoa Hùng Vương – Chân Mộng cấp cứu.

Bé trai phải cắt bỏ đoạn ruột hoại tử do thoát vị bẹn nghẹt - Ảnh: Bệnh viện đa khoa Hùng Vương Ngay khi tiếp nhận bệnh nhi, bé trai được thực hiện ngay cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ tại Phòng khám chẩn đoán bé bị thoát vị bẹn nghẹt bên trái cần chuyển về Bệnh viện đa khoa Hùng Vương phẫu thuật cấp cứu gấp. Đồng thời, các bác sĩ cũng đã gửi các kết quả cận lâm sàng, tình trạng và chẩn đoán của bé đến các bác sĩ tại bệnh viện. Tại bệnh viện, các bác sĩ sẵn sàng tiếp nhận thực hiện phẫu thuật cấp cứu cho bé. Bác sĩ Đặng Thanh Hải – Giám đốc bệnh viện, trực tiếp phẫu thuật cho bé cho biết: "Ngay khi tiếp nhận thông tin từ phòng khám vệ tinh tại bệnh viện đã thiết lập kíp phẫu thuật cấp cứu sẵn sàng tiếp nhận khi bé về đến bệnh viện. Tình trạng thoát vị bẹn nghẹt hoại tử ruột có thể dẫn đến sốc nhiễm độc nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phẫu thuật kịp thời. Ngay khi đến bệnh viện bé đã được phẫu thuật cấp cứu, tuy nhiên phần ruột non đã bị hoại tử cần phải cắt bỏ, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ phần hoại tử, lập lại lưu thông".

Hiện tại, sức khoẻ của bé ổn định, bé đang được chăm sóc tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện đa khoa Hùng Vương. Sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, đang được chăm sóc tại Khoa Ngoại tổng hợp - Ảnh: Bệnh viện đa khoa Hùng Vương Bên cạnh đó, bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương chia sẻ thêm về triệu chứng thoát vị bẹn ở trẻ em. Đây là bệnh lý bẩm sinh, không tự hết. Do đó, nếu không điều trị sẽ xảy ra biến chứng nghẹt dẫn đến các hậu quả khó lường như: Ruột, buồng trứng trong ổ bụng có thể chui vào ống phúc tinh mạc gây nghẹt dẫn đến hoại tử ruột, buồng trứng nếu không được mổ kịp thời. Hoặc tổn thương tinh hoàn như mạch máu nuôi tinh hoàn bị chèn ép do nội tạng bị nghẹt. Thoát vị bẹn biểu hiện bằng một khối phồng vùng bẹn bìu ở bé trai và vùng gần âm môi ở bé gái. Khối phồng này thường xuất hiện to hơn khi bé khóc, rặn đại tiện hay sau vận động mạnh như: chạy nhảy, thể dục. Khi trẻ nghỉ ngơi hay nằm thì khối thoát vị có thể tự chui vào ổ bụng trở lại, lúc đó nhìn bé lại như bình thường. Để nhận biết triệu chứng này, phụ huynh cần để ý đến vùng bẹn của trẻ có một khối phồng căng cứng, sờ đau. Đa số các bé nhập viện với tình trạng bứt rứt, quấy khóc kêu đau (trẻ lớn) và bỏ bú, nôn ói (trẻ nhỏ). Thường ghi nhận có khối phồng lên xẹp xuống ở vùng bẹn trước đó ở trẻ, nay khối phồng căng và không xẹp lại như mọi khi. Chính vì vậy, các bậc cha mẹ cần hết sức lưu ý khi chăm sóc trẻ, khi phát hiện có khối phồng bất thường vùng bẹn, bìu cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện khám để được kịp thời điều trị.

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