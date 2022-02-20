Sau nửa tháng mất tích, thiếu nữ xinh đẹp ở Nghệ An đến nay đã liên lạc về với gia đình.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Lao Động, vào ngày 19/2, ông Nguyễn Văn Lệ (trú thôn 8, xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, gia đình đã nhận được thông tin con gái là N.T.G (SN 2007) rời nhà từ ngày mùng 1 Tết.

Ông cho biết: "Cháu G. gọi cho anh trai nói đang ở Hà Nội. Thông tin ban đầu có người rủ cháu ra chơi và phụ làm tóc. Hiện gia đình đang làm việc với cơ quan công an để làm các thủ tục đón con gái về nhà". Đồng thời, ông gửi lời cảm ơn bởi vì sự giúp đỡ của tất cả mọi người đã giúp gia đình tìm kiếm con gái suốt nhiều ngày qua.

E G. hiện đã liên lạc với gia đình - Ảnh: Lao Động

Thiếu nữ 15 tuổi này khẳng định rằng mình không bị bắt cóc mà tự đi ra Hà Nội. Hiện tại, người nhà của G đang trên đường đưa cô gái về nhà.

Theo chia sẻ từ phía gia đình, G. là con gái thứ 3 trong gia đình và là học sinh giỏi, năm nào cũng có giấy khen. Đáng chú ý, nữ sinh này còn học giỏi võ, vừa đi thi môn võ Karatedo cấp tỉnh và đoạt Huy chương Bạc.

Nữ sinh khẳng định rằng mình không bị bắt cóc mà tự đi ra Hà Nội - Ảnh: Internet

Trước đó, theo Tổ Quốc đưa tin, vào khoảng 10h ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán), em G. rời nhà đi chơi cùng một người bạn rồi tối không về. Anh trai đi tìm thấy G. và đưa về nhà. Tuy nhiên, sau đó, nữ sinh này tiếp tục rời nhà rồi không trở về từ đó đến nay.

Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình đã trình báo lên cơ quan công an. Khi thông tin tìm kiếm mình được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, G đã xem được và báo tin về nhà.

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