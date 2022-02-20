Thanh Hóa: Bé trai 4 tuổi bị đạn găm vào ngực trái do anh trai nghịch súng tự chế

Vào ngày 20/2, do người bố đi săn về quên tháo đạn, bé trai 4 tuổi bị anh nghịch súng bắn trúng ngực trái.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Đưa Tin, vào ngày 20/2, bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho một bé trai 4 tuổi bị viên đạn bi găm trong ngực trái do bị súng bắn. Bệnh nhân tên Lương Văn V., 4 tuổi trú tại xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin từ gia đình kê khai với bệnh viện, trong quá trình chơi đùa, không may V. bị anh trai (5 tuổi) dùng súng cồn bắn đạn bắn vào ngực trái cạnh tim ngày 18/2. Sau khi trúng đạn, cháu V. bị chảy máu nhiều, được đưa tới sơ cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân, rồi chuyển xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu.

Các bác sĩ phẫu thuật gắp viên đạn ở ngực trái - Ảnh: Người đưa tin Vết thương ở ngực trái đường giữa xương đòn trái, trên vú 2cm, kích thức 1,5cmx1,5cm và có rỉ máu. Các bác sĩ đã phẫu thuật lồng ngực trái gắp đạn ra. Tình trạng hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, môi hồng và không còn nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, ông Lương Văn Long - Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh cho biết thêm, bố cháu V. sử dụng súng cồn tự chế đi săn về quên tháo đạn. Khi để súng ở nhà thì người anh nghịch súng, không may bắn phải em. Do gia đình này sống cách xa khu dân cư, sâu trong suối nên công tác quản lý súng tự chế của chính quyền gặp nhiều khó khăn. Hiện, UBND xã Xuân Chinh đã chỉ đạo Công an xã vào cuộc xác minh, lập hồ sơ vụ việc để xử lý.

Chiếc súng tự chế của người bố - Ảnh: Người đưa tin Trước đó, do thói quen sử dụng súng săn, súng tự chế đặc biệt đã xảy ra nhiều vụ tai nạn ngoài ý muốn. Theo báo Sức khỏe và đời sống đưa tin, các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết bệnh nhi N.H.K , 5 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn hồi 23h đêm ngày 27/5. Bệnh nhi được chuyển đến cấp cứu từ Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn trong tình trang vết thương do hỏa khí cẳng tay phải. Hình ảnh viên đạn trong cánh tay bệnh nhi - Ảnh: Sức khỏe và đời sống Theo mẹ ruột của bé K, trong lúc chơi trốn tìm cùng bạn, không may cháu vô tình trúng đạn súng hơi do người dân bắn chuột gây ra. Bệnh nhân được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Sóc Sơn và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Xanh Pôn. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn khuyến cáo rằng người dân khi gặp phải các tai nạn do súng đạn tự chế, đạn hỏa khí, dị vật hốc mắt… thì ngay lập tức người dân phải sơ cứu cầm máu và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Nóng: Đã bắt được nhóm đối tượng đâm tử vong nam sinh lớp 9 trước cổng trường Ngày 20/2, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước thông báo đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nam sinh lớp 9 tử vong trước cổng trường vào ngày 19/2 vừa qua.

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