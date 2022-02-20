Ngày 20/2, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước thông báo đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến một nam sinh lớp 9 tử vong trước cổng trường vào ngày 19/2 vừa qua.

Theo báo Bình Phước online, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra vì có liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào trưa 19/2/2022 tại xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Đây là nhóm đối tượng đã đâm nam sinh lớp 9 tử vong trước cổng trường vừa qua. Các đối tượng gồm: Lê Văn Chiến, Lý Văn Bi, Hồ Nhật Hào, cùng 16 tuổi, trú xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú và Phạm Khánh Hưng, 16 tuổi, trú thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: báo Bình Phước Theo báo Tin Tức, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Do có mâu thuẫn cá nhân với P.G.H, (15 tuổi), trú xã Bù Nho, huyện Phú Riềng là học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Trưa 19/2, Chiến, Bi, Hào và Hưng đón H ở cổng Trường THCS Nguyễn Du vào giờ tan học. Khi thấy H đi bộ ra cổng trường thì cả nhóm lao vào đánh hội đồng và H bị đâm gục ngay trước cổng trường. Sau đó, cả nhóm bỏ trốn. Còn P.G.H được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cao su Phú Riềng nhưng không qua khỏi. Người dân chứng kiến vụ việc lấy điện thoại chụp hình thời điểm nhóm người lạ mặt đâm em H tử vong - Ảnh: Tuổi Trẻ Đến chiều cùng ngày, Hồ Nhật Hào đã đến Công an xã Phú Riềng đầu thú và khai nhận hành vi của mình cùng các đồng phạm liên quan đến vụ án mạng. Tiếp đó, cơ quan công an đã bắt giữ Chiến, Bi và Hưng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Phú Riềng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, sáng ngày 19/2, em H đến trường học tập bình thường. Đến khoảng 11h30, H tan học ra về thì bị một số người đàn ông lạ mặt đứng trước cổng trường chặn lại và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Một người trong nhóm rút dao nhọn thủ sẵn trong người ra đâm H. Em H chạy được mấy bước thì loạng choạng rồi gục chết trước cổng trường. Sau khi gây án, nhóm trên bỏ trốn khỏi nơi xảy ra vụ việc. Cổng trường nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Tuổi Trẻ Người thân cho biết trước đó em H có mâu thuẫn với một bạn cùng khối lớp 9 trong trường. Đến tối cùng ngày, cơ quan điều tra tung lực lượng truy tìm các đối tượng gây án. Theo lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Du, vụ việc xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường nên không chịu sự quản lý của nhà trường. Giáo viên và học sinh trong trường rất hoang mang, lo lắng sau cái chết của em H. Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra vụ án.

Xuất hiện clip nhóm phụ nữ ăn mặc siêu 'mát mẻ' bị kéo lê ở công trường đang thi công, lãnh đạo địa phương nói gì? Mới đây, mạng xã hội Facebook được dịp xôn xao với đoạn clip ghi lại ghi cảnh một nhóm khoảng 4-5 người phụ nữ mặc áo ngực la hét và bị kéo lê giữa công trường thi công. Hiện, lãnh đạo huyện đã lên tiếng về vụ việc.

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