Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: báo Bình Phước

Theo báo Tin Tức, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Do có mâu thuẫn cá nhân với P.G.H, (15 tuổi), trú xã Bù Nho, huyện Phú Riềng là học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Trưa 19/2, Chiến, Bi, Hào và Hưng đón H ở cổng Trường THCS Nguyễn Du vào giờ tan học. Khi thấy H đi bộ ra cổng trường thì cả nhóm lao vào đánh hội đồng và H bị đâm gục ngay trước cổng trường. Sau đó, cả nhóm bỏ trốn. Còn P.G.H được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cao su Phú Riềng nhưng không qua khỏi.

Người dân chứng kiến vụ việc lấy điện thoại chụp hình thời điểm nhóm người lạ mặt đâm em H tử vong - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến chiều cùng ngày, Hồ Nhật Hào đã đến Công an xã Phú Riềng đầu thú và khai nhận hành vi của mình cùng các đồng phạm liên quan đến vụ án mạng. Tiếp đó, cơ quan công an đã bắt giữ Chiến, Bi và Hưng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước và Công an huyện Phú Riềng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.