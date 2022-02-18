Thêm một vụ mất tích 'bí ẩn' ở Nghệ An: Nữ sinh 15 tuổi xinh đẹp, học giỏi đi chơi Tết cùng bạn đến nay chưa về

Xã hội 18/02/2022 15:47

Mới đây, tại tỉnh Nghệ An tiếp tục xảy ra một vụ mất tích "bí ẩn" mới. Theo đó, nữ sinh 15 tuổi sau khi đi chơi cùng bạn vào ngày mùng 1 Tết thì mất liên lạc. Gia đình em đã tìm kiếm hơn nửa tháng nay nhưng không có kết quả.

Theo Dân Trí, trưa ngày 18/2, ông Nguyễn Văn Lệ (trú thôn 8, xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết gia đình đang tiếp tục tìm kiếm con gái nhưng vẫn chưa có kết quả. Được biết, trước đó vào khoảng 10h, ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), con gái ông là cháu Nguyễn Thị Giang (SN 2007, học sinh lớp 9) cùng một bạn gái rời khỏi nhà đi chơi.

Đến tối cùng ngày không thấy con về, gia đình liên lạc nhưng không được nên đến nhà người bạn đi cùng để tìm kiếm. Khi đến nhà người bạn đi cùng Giang thì hay tin nữ sinh đã về nhà từ trước.

"Không thấy con về, gia đình tiếp tục đi tìm thì phát hiện con gửi xe máy điện ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An rồi đi chơi cùng bạn. Anh trai sau đó tìm thấy được em và đưa về nhà. Tuy nhiên, sau đó cháu Giang lại tiếp tục đi, từ đó đến nay không có liên lạc gì nữa" - ông Lệ kể lại.

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Gia đình đã mất liên lạc với nữ sinh Nguyễn Thị Giang (15 tuổi) hơn nửa tháng qua - Ảnh: Dân Trí

Suốt nhiều ngày qua, ông Lệ cùng người thân đã đi tìm kiếm con khắp nơi, đến nhà những người bạn mà Giang từng đến nhưng vẫn không có tung tích của con gái mình. Những người bạn của Giang cũng cho biết, hiện Giang đã chặn liên lạc với bạn bè nên không ai biết Giang đang ở đâu.

Theo Tổ Quốc, Giang là con gái thứ 3 trong gia đình và là học sinh giỏi, năm nào cũng có giấy khen. Giang còn học giỏi võ vừa đi thi môn võ Karatedo cấp tỉnh và đoạt huy chương bạc.

"Mấy ngày nay gia đình nghe tin cháu ở nơi này nơi kia nên liên tục đi tìm nhưng vẫn không có thông tin gì. Tôi đang nghe người nói cháu ở Vinh rồi cháu ở Hà Nội. Gia đình đang cố gắng để xác minh, tìm kiếm. Vì cháu ít khi đi ra ngoài, chưa đi xa bao giờ nên chỉ sợ người xấu lôi kéo. Giờ điện thoại thì không liên lạc được nhưng tin nhắn Facebook của cháu vẫn thấy mở" -  ông Lệ tâm sự.

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Gia đình đã đăng hình ảnh nữ sinh lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm kiếm - Ảnh: Tổ Quốc

Ngày 17/2, sau nhiều ngày tìm kiếm không được, gia đình ông Lệ đã trình báo sự việc lên Công an xã Quỳnh Giang để nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

Ai biết cháu Nguyễn Thị Giang ở đâu vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Lệ là bố cháu theo số điện thoại: 0364477279; Hoặc liên hệ Công an xã Quỳnh Giang, số điện thoại 0866067668.

Được biết, trước đó, một nữ sinh 14 tuổi khác là Nguyễn Thị Y.N. (trú khối Bắc Hồ, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cũng đã mất tích "bí ẩn". Theo Tổ Quốc, chiều ngày 16/2, lãnh đạo Công an thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, sau 2 ngày tổ chức tìm kiếm, đơn vị này đã tìm thấy em Y.N.

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Em Y.N. - nữ sinh 14 tuổi mất tích ở Nghệ An trước đó đã được tìm thấy trước đó - Ảnh: Tổ Quốc

Cụ thể, khoảng 21h đêm 15/2, sau khi sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã tìm thấy cháu Y.N. khi đang ở nhà một người bạn trú trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Cơ quan công an sau đó đã đến tận nơi đưa Y.N. về trụ sở công an sau đó làm thủ tục bàn giao lại cho gia đình để chăm sóc.

"Tâm lý Y.N. vẫn bình thường. Khi hỏi lý do thì cháu nói buồn chuyện gia đình, ở nhà buồn nên đi chơi theo bạn" - lãnh đạo Công an thị trấn Quỳ Hợp chia sẻ.

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