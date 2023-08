Theo Dân Trí, trưa ngày 18/2, ông Nguyễn Văn Lệ (trú thôn 8, xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết gia đình đang tiếp tục tìm kiếm con gái nhưng vẫn chưa có kết quả. Được biết, trước đó vào khoảng 10h, ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), con gái ông là cháu Nguyễn Thị Giang (SN 2007, học sinh lớp 9) cùng một bạn gái rời khỏi nhà đi chơi.

"Không thấy con về, gia đình tiếp tục đi tìm thì phát hiện con gửi xe máy điện ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, Nghệ An rồi đi chơi cùng bạn. Anh trai sau đó tìm thấy được em và đưa về nhà. Tuy nhiên, sau đó cháu Giang lại tiếp tục đi, từ đó đến nay không có liên lạc gì nữa" - ông Lệ kể lại.

Theo Tổ Quốc, Giang là con gái thứ 3 trong gia đình và là học sinh giỏi, năm nào cũng có giấy khen. Giang còn học giỏi võ vừa đi thi môn võ Karatedo cấp tỉnh và đoạt huy chương bạc.

"Mấy ngày nay gia đình nghe tin cháu ở nơi này nơi kia nên liên tục đi tìm nhưng vẫn không có thông tin gì. Tôi đang nghe người nói cháu ở Vinh rồi cháu ở Hà Nội. Gia đình đang cố gắng để xác minh, tìm kiếm. Vì cháu ít khi đi ra ngoài, chưa đi xa bao giờ nên chỉ sợ người xấu lôi kéo. Giờ điện thoại thì không liên lạc được nhưng tin nhắn Facebook của cháu vẫn thấy mở" - ông Lệ tâm sự.

Gia đình đã đăng hình ảnh nữ sinh lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ tìm kiếm - Ảnh: Tổ Quốc

Ngày 17/2, sau nhiều ngày tìm kiếm không được, gia đình ông Lệ đã trình báo sự việc lên Công an xã Quỳnh Giang để nhờ giúp đỡ tìm kiếm.

Ai biết cháu Nguyễn Thị Giang ở đâu vui lòng liên hệ ông Nguyễn Văn Lệ là bố cháu theo số điện thoại: 0364477279; Hoặc liên hệ Công an xã Quỳnh Giang, số điện thoại 0866067668.

Được biết, trước đó, một nữ sinh 14 tuổi khác là Nguyễn Thị Y.N. (trú khối Bắc Hồ, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cũng đã mất tích "bí ẩn". Theo Tổ Quốc, chiều ngày 16/2, lãnh đạo Công an thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, sau 2 ngày tổ chức tìm kiếm, đơn vị này đã tìm thấy em Y.N.

Em Y.N. - nữ sinh 14 tuổi mất tích ở Nghệ An trước đó đã được tìm thấy trước đó - Ảnh: Tổ Quốc

Cụ thể, khoảng 21h đêm 15/2, sau khi sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã tìm thấy cháu Y.N. khi đang ở nhà một người bạn trú trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Cơ quan công an sau đó đã đến tận nơi đưa Y.N. về trụ sở công an sau đó làm thủ tục bàn giao lại cho gia đình để chăm sóc.

"Tâm lý Y.N. vẫn bình thường. Khi hỏi lý do thì cháu nói buồn chuyện gia đình, ở nhà buồn nên đi chơi theo bạn" - lãnh đạo Công an thị trấn Quỳ Hợp chia sẻ.