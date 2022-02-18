Kỳ lạ đoạn clip hàng chục người thi nhau hái lá cây để... đi chợ, chuyện gì đã xảy ra?

Xã hội 18/02/2022 09:39

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục người "xúm xụm" vặt lá cây đi chợ khiến cộng đồng mạng kinh ngạc.

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện những đoạn clip về một phiên chợ kỳ lạ ở Tây Ninh. Điều đặc biệt ở phiên chợ này là đơn vị trao đổi mà người dân dùng là lá cây thay vì tiền mặt. Phiên chợ lá được xem như là nét văn hóa độc đáo tại Tây Ninh.

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Phiên chợ lá ở Tây Ninh - Ảnh: Internet

Thông thường, phiên chợ sẽ được diễn ra vào những ngày rằm và dịp đặc biệt. Riêng năm nay, chợ lá được tổ chức sớm vào ngày 13 (trước 2 ngày) đúng vào dịp cuối tuần.

Mới đây thôi, một đoạn clip về "chuyện bên lề" của phiên chợ cũng được netizen chia sẻ. Được biết, phiên chợ không yêu cầu cụ thể loại lá cây nào, kích thước ra sao và chỉ giao dịch bằng lá nên người đi chợ phải chuẩn bị lá sẵn. Nhiều người tình cờ đi ngang chợ, thấy đông nên muốn vào mua nhưng không có sẵn lá trên người đã "tiện tay" vặt lá bên đường để giao dịch.

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Cảnh người dân 'bất chấp' hái lá bên đường - Ảnh: Cắt từ clip

Hành động đám đông vây quanh gốc cây "hái lấy hái để" những chiếc lá khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Dẫu biết việc này không đúng nhưng có lẽ vì phiên chợ rất có ý nghĩa với người dân nên ai nấy cũng "vui vẻ - hỉ xả".

Theo Tri thức cuộc sống, chợ lá đã trở thành phiên chợ truyền thống hơn 10 năm nay của người dân Tây Ninh và là sự kiện ý nghĩa được tổ chức hàng năm. Ở chợ lá, tinh thần chia sẻ và giúp đỡ cộng đồng là điều dễ nhận thấy. Người tham gia chợ lá được mua sắm thoải mái đúng nghĩa đen mà không cần để ý chuyện tiền nong. Cả người mua lẫn người bán đều cảm thấy vui vẻ và hào hứng với việc dùng lá mua hàng này.

Đối với người bán hàng trong phiên chợ này, nhận được càng nhiều lá có nghĩa là càng có nhiều may mắn. Họ tham gia với mục đích chia sẻ những gì mình có được với người khác.

Chợ lá được diễn ra với tình cảm giữa người với người. Việc sử dụng lá cây để mua hàng mang ý nghĩa tốt đẹp rằng yêu thương giúp đỡ nhau mới là điều đáng quý.

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