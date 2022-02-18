Hàng xóm hé lộ nhiều chi tiết bất ngờ về 'bộ mặt thật' của người cha trong vụ ném con gái 5 tuổi xuống sông: Bình thường sống thoải mái, 'rượu vào' lại đập phá nhà cửa

Trong đám tang con gái, chị L.T.T.N. (30 tuổi, cùng ngụ xã Tam Hải, mẹ của bé V.) hoàn toàn suy sụp. Trong suốt quãng đường đưa con về nơi an nghỉ, chị cứ ôm chầm lấy bài vị và bước đi như người mất hồn.

Liên quan đến vụ việc cha nén con gái 5 tuổi xuồng sông , theo Dân Trí, chiều ngày 17/2, linh cữu của bé L.T. Y. V - nạn nhân vụ việc trên đã được người thân và hàng xóm an táng tại nghĩa trang cách nhà chỉ vài trăm mét. Cả xóm chài ở bán đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ai cũng đau lòng trước cái chết tức tưởi, bi thương của cháu V.

Trước Tết, do dịch bệnh, Viên và vợ về lại quê Tam Hải để làm ăn. Sau đó, Viên nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã gây gổ và chị Na bỏ quê vào lại TP.HCM... Người hàng xóm này kể, khi tỉnh táo Viên là một người bình thường, sống khá thoải mái với hàng xóm.

Về đối tượng Trần Văn Viên - người cha nhẫn tâm nén con gái xuống sông, theo VietNamNet, một người hàng xóm cho biết, Viên là một người làm ăn xa mới về quê trước tết. Viên và vợ (chị Lê Thị Ty Na) cưới nhau được 5 năm và có một con gái. Hai vợ chồng có thời gian làm việc ở TP.HCM.

"Đến lúc uống bia, rượu vào thì Viên hay đập phá nhà cửa, đồ đạc. Sau khi vợ anh ta vào TP.HCM, Viên đi biển cùng cậu và vừa về cách đây 2 ngày" - người này nói.

Đối tượng Trần Văn Viên được công an dẫn đến nơi xảy ra vụ án để thực nghiệm hiện trường - Ảnh: Dân Trí

Theo Tổ Quốc, ông Lê Văn T., người dân ở xã đảo Tam Hải cho biết, ở địa phương, Viên nổi tiếng là người cộc cằn, thô lỗ. Hai vợ chồng Viên cưới nhau 6 năm nay, sau khi cưới sinh cháu thì gửi cháu cho bà ngoại chăm để hai vợ chồng vào TP.HCM làm công nhân. Nhưng do dịch Covid-19 nên cách đây mấy tháng, 2 vợ chồng nó đưa nhau về lại quê nhà làm ăn.

Tuy nhiên, khi về lại quê, Viên thường xuyên gây sự và đánh đập vợ vì ghen tuông nên chị Lê Thị Ty Na đã trở lại TP.HCM để làm công nhân may cách đây 2 tháng, còn Viên ở nhà đi biển đánh cá.

"Từ khi vợ nó đi đến nay, nó thường xuyên nổi tính nóng, rượu chè, dùng chất kích thích vào rồi đập bể đồ đạc trong nhà. Tính của thằng Viên rất cục cằn, hung hăng, đến mẹ ruột của nó còn không chịu nổi tính của con mình nữa mà" - ông T. chia sẻ.

Người dân tập trung quanh khu vực nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Mặt khác, chia sẻ với Đại Đoàn Kết, một người quen với đối tượng bàng hoàng khi biết tin Viên nén con gái xuống sông. Cụ thể, người này cho biết: "Thằng Viên làm nghề biển, nhưng mới đầu năm mới chưa đi lại, hằng ngày tôi thấy nó ngồi câu cá ở khu vực này. Xưa nay nó rất hiền lành, sống hòa thuận với mọi người dân địa phương thế mà giờ lại xảy ra chuyện động trời này. Cha ném con xuống sông quả thật là câu chuyện động trời xưa nay hiếm".

Theo Công an TP.HCM, bà Nguyễn Thị Vân (50 tuổi, mẹ của Viên), cho biết, Viên là con trai cả của mình, sau Viên còn có 1 em trai và 1 em gái út. Dù là con cả trong nhà nhưng Viên không tu chí làm ăn mà thường xuyên sử dụng chất kích thích và hay đập phá đồ đạc trong nhà.

Năm 2015, Viên kết hôn với chị Lê Thị T.N. (30 tuổi), người cùng thôn. Tuy nhiên, vì ghen tuông, nghĩ vợ ngoại tình nên Viên thường mắng chửi, đánh vợ khiến chị N. phải bỏ vào TPHCM để làm công nhân may hơn 1 năm nay.

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Bà Vân kể lại sự việc - Ảnh: Công an TP.HCM

Trước đó, theo Tiền Phong, thượng tá Phạm Việt Tiến - Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân ban đầu để xảy ra vụ việc được nhận định là do V. nghi ngờ vợ (Lê Thị Ty N.) ngoại tình. Trước đó, V. gọi điện cho vợ nhưng vợ không nghe máy.

Khoảng 19h30 ngày 16/2, V. từ nhà của mình (thôn Đông Tuần, xã Tam Hải) đến nhà vợ nói chuyện với mẹ của Lê Thị Ty N. về việc trên. Sau đó, V. nảy sinh ý định giết con.

Trưa 17/2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải V. đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải), nơi nghi phạm ném con xuống sông Trường Giang.

Thi thể cháu bé được tìm thấy lúc 0h15 phút sáng nay (ngày 17/2).